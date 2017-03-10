«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:18 На этой неделе рыночная капитализация Tesla Inc., американского производителя электромобилей и систем хранения электроэнергии, впервые превысила капитализацию легенды мирового автопрома Ford Motor Co. Понятно, что рыночная капитализация давно уже не отражает реальную стоимость компаний (если когда-нибудь отражала), но лишь представления инвесторов о перспективах компании в преломлении прогнозов аналитиков о финансовых результатах этой компании с поправкой на активность биржевых спекулянтов. Например, на пике популярности доткомов в начале 2000 г. капитализацию Microsoft взвинтили почти до $600 млрд, а в 2008 г., когда Porsche скупала акции Volkswagen, пытаясь поглотить последнюю, VW на один день стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией 295 млрд евро.



Тем не менее 3 апреля 2017 г. рыночная стоимость Tesla достигла $46,67 млрд, капитализация Ford снизилась до $46,14 млрд. К середине торгового дня 5 апреля разрыв еще больше увеличился: рыночная стоимость Ford опустилась до $45,1 млрд, Tesla – выросла до $49 млрд. Комментаторы не преминули отметить тот факт, что Tesla ровно на 100 лет моложе Ford (компании были основаны в 1903 г. и 2003 г. соответственно), а основателю Tesla Илону Маску сейчас 45 лет – ровно столько же было Генри Форду, когда в 1908 г. он выпустил знаменитую модель Ford Т. Конвейерное производство автомобилей, внедренное Фордом, позволило установить на Ford Т доступную цену, а параллельно Форд удвоил зарплаты своим рабочим по сравнению с теми, что были тогда в автопроме, и начал делиться с ними прибылью – чтобы они тоже могли покупать себе Ford Т. Это стало революцией.



Сегодня новую революцию в автопроме обещает Маск. Автомобили Tesla – только электрические, «экологически дружелюбные». Обладают динамическими характеристиками суперкаров и при этом стоят на порядок дешевле. Имеют самую совершенную IT-начинку, уже снабжены автопилотами, а в будущем должны стать полностью самоуправляемыми. Продает их Маск только через собственные салоны, не делясь прибылью с дилерами, – по образцу производителей люкса, маржа которых превышает 20%, а то и 30%, в то время как у автомобильных премиум-брендов колеблется около 15%, а у масс-марок – ниже 10%. Когда Маск 31 марта 2016 г. анонсировал старт продаж нового седана Model 3 стоимостью около $35 000 – его производство должно начаться только во второй половине 2017 г., – в первый же день предоплату за него внесли более 130 000 человек! Но главное – Маск обещает революцию в производстве, проектируя автозаводы, которые сами по себе являются продуктом, т. е. легко воспроизводимым объектом, провозгласил он в прошлогодней программе Master Plan, Part Deux.



Продажи Tesla в I квартале 2017 г. выросли до 25 000 электромобилей (в 2015 г. выпущено 50 580 машин, в 2016 г. – 83 922). А с выходом на рынок Model 3 Tesla обещает очень быстро нарастить выпуск электромобилей до 500 000 штук в год. Такого взрывного роста за такой короткий срок мировой автопром еще не знал, многие сомневаются, что он вообще достижим. Тем временем Маск готовит сборочные площадки для новых Tesla не только в Америке, но и в Европе; первая Gigafactory – завод по производству батарей для Model 3, построенный Tesla совместно с Panasonic, начал производство в январе этого года.



Сейчас инвесторы оценивают Tesla как технологическую и люксовую компанию – с гораздо более высокими мультипликаторами, чем автомобильная, хотя компания до сих пор убыточна. Удастся ли Маску реализовать свои планы и что будут думать про него инвесторы, узнаем через год, когда должны начаться массовые продажи Model 3. В марте 2017 г. другая компания Маска – Space X впервые вернула на землю носитель орбитальной ракеты после повторного запуска.



Александр ГубскийПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550265/ Источник: Ведомости ← 4 млрд куб. м политики Минфин назвал условие для роста расходов бюджета в 2017 г.: госкомпании должны отдать на дивиденды половину прибыли. Иначе лишних денег не появится → Новости net.finam.ru