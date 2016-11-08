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Нефть

Нефти оказалось не слишком много: Цены вернулись на месяц назад

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 08:34    После месячного перерыва стоимость североморской нефти Brent протестировала уровень $55 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют надежды участников рынка на снижение запасов нефти в США, которые пока не находят официального подтверждения.
 
В среду цена на европейский сорт нефти Brent впервые с 8 марта поднималась выше уровня $55 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе торгов котировки июньского контракта поднимались до $55,09 за баррель, что на 1,7% выше закрытия вторника. Стоимость нефти Brent на спот-рынке поднималась на 1,9%, до отметки $54,3 за баррель. Цена российской нефти Urals достигала $52,66 за баррель, что на 2,5% выше закрытия предыдущего дня.
 
Подъем цен на нефть начался во вторник после опубликования данных по запасам нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы топлива в американских хранилищах снизились на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Reuters, предполагал снижение лишь на 435 тыс. баррелей. За последние три месяца это третье сокращение товарных запасов по итогам недели. Обычно данные API служат хорошим индикатором для официальной статистики по запасам нефти. Однако ожидания инвесторов не оправдались. Вчера управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов на 1,6 млн баррелей, до 535,5 млн баррелей. При этом добыча нефти в США за минувшую неделю выросла на 52 тыс. баррелей в сутки, до 9,2 млн баррелей -- максимального значения с января 2016 года.
 
"Медвежье" сообщение EIA вызвало слабую реакцию участников рынка. К 19:30 стоимость контракта на нефть Brent опускалась до $54,50 за баррель, что всего на 0,6% выше закрытия предыдущего дня. На спот-рынке цены на европейские сорта нефти снизились к значениям $51,9-53,5 за баррель. Однако даже с учетом коррекции за два дня цены выросли на 2,9-3,1%. "Учитывая оживление сланцевой индустрии и продолжающийся рост производства нефти в таких странах, как Канада и Бразилия, мы не видим перспектив значительного снижения избытка предложения на рынке нефти в ближайшем будущем и ожидаем снижения цен в краткосрочной перспективе",-- отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.
 
Волатильность цен на нефть оказала слабое влияние на российский валютный рынок. Если в самом начале торгов курс доллара на Московской бирже опускался до отметки 55,9 руб./$, то по итогам основной сессии составил 56,2 руб./$, что всего на 2 коп. выше закрытия вторника. Курс евро приближался к уровню 59,55 руб./€, а закрылся на отметке 59,91 руб./€, прибавив за день 3 коп. По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, сильным позициям рубля способствует высокий интерес иностранных инвесторов к рублевым активам. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов будут находиться публикация протокола с последнего заседания ФРС, официальная статистика по состоянию рынка труда в США, а также встреча президентов США и Китая. "Если отчет Министерства труда США окажется позитивным, в протоколах заседания ФРС будут встречаться "ястребиные" намеки в отношении дальнейшей монетарной политики, то курс доллара на российском рынке имеет шанс вырасти и приблизиться к отметке 57 руб./$",-- считает Наталья Ващелюк.
 
Виталий ГайдаевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550256/

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Нефти оказалось не слишком много: Цены вернулись на месяц назад

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 08:34   После месячного перерыва стоимость североморской нефти Brent протестировала уровень $55 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют надежды участников рынка на снижение запасов нефти в США, которые пока не находят официального подтверждения.
 
В среду цена на европейский сорт нефти Brent впервые с 8 марта поднималась выше уровня $55 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе торгов котировки июньского контракта поднимались до $55,09 за баррель, что на 1,7% выше закрытия вторника. Стоимость нефти Brent на спот-рынке поднималась на 1,9%, до отметки $54,3 за баррель. Цена российской нефти Urals достигала $52,66 за баррель, что на 2,5% выше закрытия предыдущего дня.
 
Подъем цен на нефть начался во вторник после опубликования данных по запасам нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы топлива в американских хранилищах снизились на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Reuters, предполагал снижение лишь на 435 тыс. баррелей. За последние три месяца это третье сокращение товарных запасов по итогам недели. Обычно данные API служат хорошим индикатором для официальной статистики по запасам нефти. Однако ожидания инвесторов не оправдались. Вчера управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов на 1,6 млн баррелей, до 535,5 млн баррелей. При этом добыча нефти в США за минувшую неделю выросла на 52 тыс. баррелей в сутки, до 9,2 млн баррелей -- максимального значения с января 2016 года.
 
"Медвежье" сообщение EIA вызвало слабую реакцию участников рынка. К 19:30 стоимость контракта на нефть Brent опускалась до $54,50 за баррель, что всего на 0,6% выше закрытия предыдущего дня. На спот-рынке цены на европейские сорта нефти снизились к значениям $51,9-53,5 за баррель. Однако даже с учетом коррекции за два дня цены выросли на 2,9-3,1%. "Учитывая оживление сланцевой индустрии и продолжающийся рост производства нефти в таких странах, как Канада и Бразилия, мы не видим перспектив значительного снижения избытка предложения на рынке нефти в ближайшем будущем и ожидаем снижения цен в краткосрочной перспективе",-- отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.
 
Волатильность цен на нефть оказала слабое влияние на российский валютный рынок. Если в самом начале торгов курс доллара на Московской бирже опускался до отметки 55,9 руб./$, то по итогам основной сессии составил 56,2 руб./$, что всего на 2 коп. выше закрытия вторника. Курс евро приближался к уровню 59,55 руб./€, а закрылся на отметке 59,91 руб./€, прибавив за день 3 коп. По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, сильным позициям рубля способствует высокий интерес иностранных инвесторов к рублевым активам. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов будут находиться публикация протокола с последнего заседания ФРС, официальная статистика по состоянию рынка труда в США, а также встреча президентов США и Китая. "Если отчет Министерства труда США окажется позитивным, в протоколах заседания ФРС будут встречаться "ястребиные" намеки в отношении дальнейшей монетарной политики, то курс доллара на российском рынке имеет шанс вырасти и приблизиться к отметке 57 руб./$",-- считает Наталья Ващелюк.
 
Виталий Гайдаев
 


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