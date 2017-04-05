«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:28 Иностранные инвесторы продолжают активно вкладывать в рубль, что подталкивает его курс к росту. Но уже сейчас российская валюта выглядит переукрепившейся, а минфин увеличивает ежедневные покупки валюты на открытом рынке. В результате в апреле рубль может немного подешеветь, полагают аналитики.



Первый квартал года стал позитивным для валют развивающихся рынков. По итогам января - марта рубль укрепился к доллару США на 9 процентов, показав второй результат после мексиканского песо, сообщили аналитики банка "Санкт-Петербург". "Такая динамика рубля смотрится несколько удивительно на фоне падения цены нефти Brent на 6 процентов с начала года", - добавили они. Сила рубля, по оценке аналитиков банка, кроется в его привлекательности для операций carry trade (когда биржевые игроки занимают деньги в валютах стран с низкими ставками, а после приобретают активы в валютах стран с высокими ставками).



Интерес иностранных инвесторов к рублю усилился в последние дни и благодаря снижению рейтинговым агентством S&P суверенного кредитного рейтинга ЮАР из-за политических проблем в стране. Это решение переориентировало ряд зарубежных игроков с вложений в южноафриканский рэнд на инвестиции в рубль. Положительный эффект для российской валюты из-за понижения рейтинга ЮАР будет прослеживаться еще некоторое время - возможно, больше недели, считает младший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.



Но с другой стороны, в апреле на курс рубля будет давить покупка валюты минфином, добавляет она. В среду ведомство объявило, что направит на эти цели с 7 апреля по 5 мая 69,9 миллиарда рублей (3,5 миллиарда рублей в день). На март минфин анонсировал закупки валюты на 70,5 миллиарда рублей (3,2 миллиарда ежедневно). По мнению Барановой, даже такой небольшой рост ежедневных покупок может ослабить курс российской валюты к концу апреля примерно до 57 рублей за доллар. Пока что на объявление минфина рубль не отреагировал - вчера доллар, напротив, падал к рублю до минимальных значений с июля 2015 года, опускаясь ниже 56 рублей.



Текущий рост может быть временным. "Мы считаем рубль перекупленным относительно фундаментальных значений (отклонение 6-8 процентов)", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург". По их мнению, уже по итогам нынешней недели курс доллара может подняться до 57-58 рублей.



По прогнозу Барановой, курс рубля будет снижаться более плавно. За второй квартал он может опуститься до 57,5-58,5 рубля за доллар, в том числе если ЦБ продолжит снижение ключевой ставки, допускает она. К концу года курс российской валюты может просесть до 62,8 рубля за доллар в результате покупки валюты минфином, дальнейшего снижения ключевой ставки и неопределенности с ценами на нефть, не исключает Баранова.



Роман МаркеловПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550254/ Источник: Российская газета ← Деньги на ветер Нефти оказалось не слишком много: Цены вернулись на месяц назад → Новости net.finam.ru