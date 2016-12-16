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Альтернативная энергия

Деньги на ветер

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:20    Зеленая энергетика обходится пока слишком дорого
 
К 2030 году генерация электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России достигнет 11,3 процента в общем объеме конечного потребления (рост - в 3,7 раза). Сам переход на "зеленую" энергетику сохранит экономике восемь миллиардов долларов. Но чтобы достичь такого результата, ежегодно придется вкладывать в развитие генерации на ВИЭ 50 миллионов долларов.
 
К такому выводу пришло Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA), которое вчера представило "дорожную карту" ВИЭ (REmap), разработанную с Минэнерго России. Как полагает гендиректор IRENA Аднан З. Амин, для нашей страны высок экспортный потенциал рынка ВИЭ, который к 2030 году может составить десять миллиардов долларов. Основным потребителем электроэнергии из России может стать Азия.
 
Сейчас доля объектов, вырабатывающих электроэнергию на основе воды, биомассы, ветра и солнца, составляет около 20 процентов от общей установленной мощности. Большую часть обеспечивает гидроэнергетика (96 процентов). В минэнерго, исходя из энергостратегии, которая находится на согласовании в правительстве, на перспективы смотрят скромнее: предполагается увеличение доли "зеленой" генерации лишь до 4,9 процента.
 
"Конечное потребление возобновляемой энергии включает потребление электрической и тепловой энергии, биотоплива для транспортных средств, приготовления пищи, а также для отопления и технологического нагрева, - говорится в REmap. - При сценарии "обычного хода деятельности" (то есть базового) гидроэнергетика продолжит оставаться главным ВИЭ, покрывающим больше половины объема конечного потребления возобновляемой энергии". Использование солнца, ветра и геотермальных источников увеличится на четыре процента.
 
По ускоренному сценарию как раз ожидается скачок доли возобновляемой энергии выше 11 процентов, а прирост именно в части солнца и ветра - на десять процентов. Рост экспорта электроэнергии, выработанной на ВИЭ, предусмотрен только в ускоренном сценарии. Это около ста тераватт-часов, которые сверх необходимого объема для внутреннего потребления смогут выработать гидроэлектростанции и ветроустановки суммарной мощностью 30 гигаватт.
 
Директор инновационно-технологического отдела IRENA Дольф Гилен напомнил, что львиную долю территории России можно фактически назвать изолированной (там нет оптового рынка электроэнергии). Для генерации туда, например, везут дизель, но это довольно дорого, поэтому такие территории наиболее удачны для развития генерации на ВИЭ. Как вариант используется газ, который считают экологичным видом топлива.
 
Но сейчас поставить солнечные батареи или ветряки в России все еще в два раза дороже, чем заняться газовой генерацией, подчеркнул первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. Он надеется, что к 2024 году цена вопроса уже будет одинаковой. Пока этого не произойдет, субсидирование генерации на ВИЭ вряд ли прекратится.
 
Александра ВоздвиженскаяПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550253/

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Деньги на ветер

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:20   Зеленая энергетика обходится пока слишком дорого
 
К 2030 году генерация электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России достигнет 11,3 процента в общем объеме конечного потребления (рост - в 3,7 раза). Сам переход на "зеленую" энергетику сохранит экономике восемь миллиардов долларов. Но чтобы достичь такого результата, ежегодно придется вкладывать в развитие генерации на ВИЭ 50 миллионов долларов.
 
К такому выводу пришло Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA), которое вчера представило "дорожную карту" ВИЭ (REmap), разработанную с Минэнерго России. Как полагает гендиректор IRENA Аднан З. Амин, для нашей страны высок экспортный потенциал рынка ВИЭ, который к 2030 году может составить десять миллиардов долларов. Основным потребителем электроэнергии из России может стать Азия.
 
Сейчас доля объектов, вырабатывающих электроэнергию на основе воды, биомассы, ветра и солнца, составляет около 20 процентов от общей установленной мощности. Большую часть обеспечивает гидроэнергетика (96 процентов). В минэнерго, исходя из энергостратегии, которая находится на согласовании в правительстве, на перспективы смотрят скромнее: предполагается увеличение доли "зеленой" генерации лишь до 4,9 процента.
 
"Конечное потребление возобновляемой энергии включает потребление электрической и тепловой энергии, биотоплива для транспортных средств, приготовления пищи, а также для отопления и технологического нагрева, - говорится в REmap. - При сценарии "обычного хода деятельности" (то есть базового) гидроэнергетика продолжит оставаться главным ВИЭ, покрывающим больше половины объема конечного потребления возобновляемой энергии". Использование солнца, ветра и геотермальных источников увеличится на четыре процента.
 
По ускоренному сценарию как раз ожидается скачок доли возобновляемой энергии выше 11 процентов, а прирост именно в части солнца и ветра - на десять процентов. Рост экспорта электроэнергии, выработанной на ВИЭ, предусмотрен только в ускоренном сценарии. Это около ста тераватт-часов, которые сверх необходимого объема для внутреннего потребления смогут выработать гидроэлектростанции и ветроустановки суммарной мощностью 30 гигаватт.
 
Директор инновационно-технологического отдела IRENA Дольф Гилен напомнил, что львиную долю территории России можно фактически назвать изолированной (там нет оптового рынка электроэнергии). Для генерации туда, например, везут дизель, но это довольно дорого, поэтому такие территории наиболее удачны для развития генерации на ВИЭ. Как вариант используется газ, который считают экологичным видом топлива.
 
Но сейчас поставить солнечные батареи или ветряки в России все еще в два раза дороже, чем заняться газовой генерацией, подчеркнул первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. Он надеется, что к 2024 году цена вопроса уже будет одинаковой. Пока этого не произойдет, субсидирование генерации на ВИЭ вряд ли прекратится.
 
Александра Воздвиженская
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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