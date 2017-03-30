«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:10 Для маневра в экономике созрели все условия, пришли к выводу участники Биржевого форума-2017.



Показатели за первые месяцы года говорят, что экономика вошла в новую фазу активного роста, но дальше все будет зависеть от того, как быстро власти пойдут по пути изменений, сказал министр экономического развития Максим Орешкин, воздержавшись, однако, от конкретных цифр.



Глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что цифры этого года зависят от того, кому будет подчиняться Росстат, имея в виду состоявшуюся накануне передачу официальной статистики под управление минэкономразвития. А если серьезно, то можно написать три, десять томов с планами реформ, заметил Греф, но все зависит от того, какое качество управления покажет власть: нужно перескочить несколько стадий и сразу строить "государство 3.0".



Власти окончательно потеряли веру в нефть. Рост цен на нее уже не в состоянии разогнать экономику, он приведет лишь к тому, что она быстрее выйдет к максимуму своего текущего потенциала - а он не велик, не более полутора-двух процентов ВВП, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. При том что уже в этом году, по оценке ЦБ и минфина рост составит от одного до полутора процента. Выход цен выше коридора 40-60 долларов за баррель добавил бы лишь один процент, больше могут дать только так называемые структурные реформы. Более быстрое снижение ключевой ставки, о котором просит бизнес, оживит экономику, но этот "пузырь" быстро сдуется, уверена Эльвира Набиуллина, гораздо больше пользы от устойчиво низкой инфляции, которая достигнута за счет высоких ставок.



Греф призвал уже сейчас готовиться к "системному" снижению цен на нефть с 2030 года. Он связывает этот перелом с "уходом с рынка" ОПЕК и развитием сланцевой добычи в Северной Америке как нового "всемирного регулятора".



"Этот пылающий костер (кризис. - Прим. ред.) нельзя заливать деньгами, как который год предлагают некоторые псевдоученые, от этого костер будет более ярким, это понятно", - сказал Греф. Экономика будущего будет интеллектуальной, убежден он, к ней можно перейти только через развитие образования, науки, современную систему госуправления и сокращение госсектора. Ключевыми ведомствами должны стать минобрнауки и ФАС, считает глава крупнейшего госбанка. Проведение приватизации он назвал вопросом национальной безопасности: "Когда сегодня свыше 70 процентов экономики составляет госсектор, говорить о конкуренции и эффективности невозможно".



У министра экономического развития несколько иное мнение: продавать во что бы то ни стало не стоит, приватизационные сделки целесообразны лишь в том случае, если улучшают корпоративное управление и повышают конкуренцию. Кстати, как сообщил в среду первый вице-премьер Игорь Шувалов, первая крупная сделка этого года - продажа пакета Совкомфлота - состоится летом.



Министр финансов Антон Силуанов еще раз предупредил, что бюджетные расходы расти не могут без увеличения налоговой нагрузки и сказал, что Минфин намерен добиться балансировки бюджета при 40-45 долларах за баррель в 2019 году. Платежный баланс, по его словам, уже сейчас сохраняет устойчивость и при такой конъюнктуре.



Внутри бюджета есть возможность перераспределения ресурсов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, нужна решимость для этого, сказал Силуанов. "Но не за счет снижения качества бюджета, не за счет раздувания расходов и увеличения дефицита и тем создания неопределенности для бизнеса, а именно за счет жесткой консолидации, жестких подходов к оценке эффективности расходов", - подчеркнул министр.



Для менеджмента государственных компаний Антон Силуанов предложил сделать ключевым показателем деятельности 50-процентный размер дивидендов, независимо от масштабов инвестиционных программ. Как и в прошлом году, сейчас в правительстве идет дискуссия о том, сколько заплатят государству крупнейшие госкомпании: половину прибыли или только четверть. Если половину, то бюджет может рассчитывать на дополнительные 200 миллиардов рублей расходов. "Сверхплановые" нефтегазовые доходы на текущие расходы направлены не будут.



ММВБ меняет название



Основной индикатор российского фондового рынка - индекс ММВБ - получит название индекса МосБиржи, а его английским наименованием станет MOEX Russia Index. Об этом сообщил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.



Сам индекс ждет ревизия: планируется изменить методологию выбора индексных бумаг, повысив требования к ликвидности и базе расчета в целом.



Валютный индекс РТС сохранится без изменений.



Граждан подпишут на накопления



Банк России и минфин завершили согласование концепции индивидуального пенсионного капитала, на днях она будет внесена в правительство, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Все основные положения, в том числе автоподписка граждан на отчисления в пенсионный капитал, пока сохранены.



Однако очевидно, что вокруг пенсионных накоплений еще будут большие бои. Речь прежде всего пойдет о стимулах для граждан участвовать в новой системе. Например, глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов предложил минфину софинансировать платежи работников, которые будут сразу отчислять по 6 процентов с зарплаты.



ЦИФРА



2 процента ВВП - таков нынешний "потолок" роста экономики России даже при высоких ценах на нефть



Игорь ЗубковПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550252/ Источник: Российская газета ← Минэнерго и ФАС проанализируют рост цен электрогенерирующих компаний на мощность Деньги на ветер → Новости net.finam.ru