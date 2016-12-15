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Минэнерго и ФАС проанализируют рост цен электрогенерирующих компаний на мощность
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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:05 Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и ФАС выяснить причины роста цен электрогенерирующих компаний на мощность в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
"Минэнерго России и ФАС России поручено провести анализ причин увеличения цен и представить предложения", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники заседания рассмотрели предложения Минэнерго по сооружению генерирующих мощностей на территории Южного федерального округа, а также развитию конкуренции на розничном рынке электрической энергии, сообщает пресс-служба.
Вместе с тем по итогам обсуждения было поручено продолжить проработку этих предложений с участием заинтересованных ведомств, организаций, а также членов правительственной комиссии.