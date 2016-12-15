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Электроэнергетика

Минэнерго и ФАС проанализируют рост цен электрогенерирующих компаний на мощность

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:05    Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и ФАС выяснить причины роста цен электрогенерирующих компаний на мощность в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
 
"Минэнерго России и ФАС России поручено провести анализ причин увеличения цен и представить предложения", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, участники заседания рассмотрели предложения Минэнерго по сооружению генерирующих мощностей на территории Южного федерального округа, а также развитию конкуренции на розничном рынке электрической энергии, сообщает пресс-служба.
 
Вместе с тем по итогам обсуждения было поручено продолжить проработку этих предложений с участием заинтересованных ведомств, организаций, а также членов правительственной комиссии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550251/

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Минэнерго и ФАС проанализируют рост цен электрогенерирующих компаний на мощность

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 00:05   Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и ФАС выяснить причины роста цен электрогенерирующих компаний на мощность в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
 
"Минэнерго России и ФАС России поручено провести анализ причин увеличения цен и представить предложения", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, участники заседания рассмотрели предложения Минэнерго по сооружению генерирующих мощностей на территории Южного федерального округа, а также развитию конкуренции на розничном рынке электрической энергии, сообщает пресс-служба.
 
Вместе с тем по итогам обсуждения было поручено продолжить проработку этих предложений с участием заинтересованных ведомств, организаций, а также членов правительственной комиссии.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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