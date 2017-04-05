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Инвестиции, финансы

Финансовая аналитика от Альпари: Евро/доллар снова вернулся к точке отсчёта на 1,0670

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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:52    Евро/доллар ограниченно снижается в среду, хотя все дневные торги вне зависимости от публикуемой сегодня статистики так и проходят вокруг 1,0670. Эта отметка стала своеобразным магнитом для основной валютной пары: отсюда открывается хорошая перспектива для прохода выше, если отношение к доллару снова ухудшится, или ниже, если в сегодняшнем протоколе Федрезерва инвесторы отыщут для себя что-то новое. Поддержкой выступает отметка 1,0640, сопротивлением – 1,0702.

США сегодня начали публиковать отчеты по состоянию рынка занятости за март. Уже вышел отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе и приятно удивил своим содержанием. Так, индикатор вырос на 263 тыс. против прогноза в 187 тыс. и предыдущего показателя в 245 тыс. (пересмотрен на понижение с первой оценки в 298 тыс.). В компонентах отчета ADP говорится, что заметнее всего расширяется занятость на предприятиях, где численность сотрудников составляет до 500 человек.

Перед публикацией релиза были сомнения в том, что частный сектор повторит фантастические цифры предыдущего месяца. Но даже при условии пересмотра на понижение февральских данных и сегодняшних параметров картина выглядит более чем оптимистичной – бизнес нанимает сотрудников. Это значит, что средние предприятия и компании не опасаются завтрашнего дня.

Дневная статистика по индексу активности в секторе услуг в еврозоне и ряде ее стран за март вышла скорее минорной. Для Германии этот индикатор остался без изменений на уровне 55,6 пунктов, для Франции и Италии ухудшился заметным образом, для Испании и в целом еврозоны стал несколько слабее. Финальный расчет индекса деловой активности в непроизводственной сфере за март внутри еврозоны показал снижение до 56,0 пунктов с 56,5 ранее, хотя ожидалось, что он останется без изменений.

Чуть позже аналогичные данные выйдут и со стороны США - здесь в марте ждут улучшений по сравнению с февральским значением в 52,9 пункта. Однако все рыночное внимание сосредоточено на вечерней публикации «минуток» Федеральной резервной системы с прошлого заседания. Вряд ли участники торгов найдут в документе что-то неизвестное ранее, так как ФРС в последние месяцы предельно точна в формулировках и временных рамках. Однако рынок жаждет еще большей конкретики и будет ее отыгрывать, если отыщет, конечно.

Анна БодроваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550248/

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Финансовая аналитика от Альпари: Евро/доллар снова вернулся к точке отсчёта на 1,0670

«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:52   Евро/доллар ограниченно снижается в среду, хотя все дневные торги вне зависимости от публикуемой сегодня статистики так и проходят вокруг 1,0670. Эта отметка стала своеобразным магнитом для основной валютной пары: отсюда открывается хорошая перспектива для прохода выше, если отношение к доллару снова ухудшится, или ниже, если в сегодняшнем протоколе Федрезерва инвесторы отыщут для себя что-то новое. Поддержкой выступает отметка 1,0640, сопротивлением – 1,0702.

США сегодня начали публиковать отчеты по состоянию рынка занятости за март. Уже вышел отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе и приятно удивил своим содержанием. Так, индикатор вырос на 263 тыс. против прогноза в 187 тыс. и предыдущего показателя в 245 тыс. (пересмотрен на понижение с первой оценки в 298 тыс.). В компонентах отчета ADP говорится, что заметнее всего расширяется занятость на предприятиях, где численность сотрудников составляет до 500 человек.

Перед публикацией релиза были сомнения в том, что частный сектор повторит фантастические цифры предыдущего месяца. Но даже при условии пересмотра на понижение февральских данных и сегодняшних параметров картина выглядит более чем оптимистичной – бизнес нанимает сотрудников. Это значит, что средние предприятия и компании не опасаются завтрашнего дня.

Дневная статистика по индексу активности в секторе услуг в еврозоне и ряде ее стран за март вышла скорее минорной. Для Германии этот индикатор остался без изменений на уровне 55,6 пунктов, для Франции и Италии ухудшился заметным образом, для Испании и в целом еврозоны стал несколько слабее. Финальный расчет индекса деловой активности в непроизводственной сфере за март внутри еврозоны показал снижение до 56,0 пунктов с 56,5 ранее, хотя ожидалось, что он останется без изменений.

Чуть позже аналогичные данные выйдут и со стороны США - здесь в марте ждут улучшений по сравнению с февральским значением в 52,9 пункта. Однако все рыночное внимание сосредоточено на вечерней публикации «минуток» Федеральной резервной системы с прошлого заседания. Вряд ли участники торгов найдут в документе что-то неизвестное ранее, так как ФРС в последние месяцы предельно точна в формулировках и временных рамках. Однако рынок жаждет еще большей конкретики и будет ее отыгрывать, если отыщет, конечно.

Анна Бодрова
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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