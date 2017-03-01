«Нефть России», 05.04.17, Москва, 17:00 Страсбургский суд в прошлом году присудил заявителям из России в качестве "справедливой компенсации" более 7 миллионов евро. Это третий показатель после Турции (более 20 миллионов евро) и Италии (более 15 миллионов евро), говорится в поступившем в РИА Новости ежегодном отчете об исполнении решений ЕСПЧ.



"В 2016 году ЕСПЧ присудил "справедливую компенсацию" в 20 473 112 евро заявителям в делах, касающихся Турции. Самые высокие показатели также у Италии — 15 127 577 евро, России — 7 380 062 евро (здесь отмечается значительное увеличение по сравнению с показателями 2015 года, составившими 4 916 119 евро), Греции — 4 168 864 евро, Венгрии- 3 329 990 евро", — отмечается в документе.



По срокам оплаты "в 2016 году Россия соблюдала сроки в 90 случаях и выплатила компенсации, по истечении крайнего срока, в 63 случаях". При этом "по состоянию на 31 декабря 2016 года по 198 случаям подтверждения оплаты Судом еще не было получено".



Россия по показателям прошлого года заняла первое место по числу новых зарегистрированных случаев (283 против 120 в 2015 году, почти каждый пятый случай был российским), второе — Румыния (151), третье — Греция (121), четвертое — Турция (114).



Вместе с тем, российская сторона заняла третье место после Турции и Словении по числу закрытых дел в прошлом году (Турция —274, Словения- 265, Россия — 261, увеличение по сравнению с 44 в 2015 году, Румыния — 214 и Польша — 170). Россия также занимает третье место после Турции и Португалии по средней продолжительности исполнения дел под усиленным надзором — 10,2 года.



Согласно отчету, основными нерешенными делами у Москвы остаются "дело Алексеева" (окончательный вариант решения 2011 года): неоднократные запреты на гей-марши, "Катан и другие" (окончательное решение в 2012 году): образование в школах латинского шрифта в Приднестровском регионе Республики Молдова, дело "Финогенов и другие" (окончательное решение суда в 2012 году): операция по спасению заложников "Норд-Ост", дело Группы Гарабаева (решение 2008 года): выдача и высылка лиц, защищенных судебными решениями, дело Герасимова (финал в 2014 году): невыполнение окончательных судебных решений, "дело Калашникова, Ананьева" (2012): плохие условия содержания под стражей, в основном в следственных изоляторах, дело Хашиева и Акаева (2005): случаи, связанные с антитеррористической операцией на Северном Кавказе, "дело Ким" (2014): задержание иностранцев, ожидающих высылки.



Дело "Грузия против России (2014) — межгосударственный случай о коллективной высылке грузинских граждан российскими властями в 2006-2007 годах, дело Кляхина (в группу входят Ходорковский и Лебедев, а также дела Пичугин): нарушения, связанные с досудебным дознанием, "дело ЮКОСа" (2012): нарушения налогового и исполнительного производства против нефтяной компании-заявителя, способствовавшие ее ликвидации.



Из этого списка закрыто дело Коновалова (присутствие студентов-медиков во время родов без согласия матери) и Тимофеева, а также еще 234 других дела (соблюдение внутренних судебных решений).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550247/ Источник: РИА «Новости» ← WSJ: Наблюдатели на рынке нефти придерживаются сдержанных прогнозов по росту цен в 2017 г Финансовая аналитика от Альпари: Евро/доллар снова вернулся к точке отсчёта на 1,0670 → Новости net.finam.ru