«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:55 По прогнозам аналитиков, цены на нефть 3-й год подряд останутся ниже 60 долларов за баррель, так как наращивание добычи сланцевой нефти в США ставит под угрозу план Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по укреплению цен посредством сокращения добычи.



На заседании мае, которое будет посвящено возможному продлению сделки, картелю придется столкнуться с непростым выбором. Если он продолжит сокращать добычу, и цены будут расти слишком быстро, сланцевый сектор США станет наращивать производство нефти. Если же ОПЕК не станет продлевать сделку, это может привести к росту мирового избытка предложения.



Решение ОПЕК имеет большое значение для цен на нефть. По прогнозам 14 инвестиционных банков, опрошенных The Wall Street Journal в конце марта, в этом году цены на нефть Brent в среднем составят 57 долларов, что соответствует результатам предыдущего опроса. Средние цены на нефть WTI, как ожидается, достигнут 55 долларов в этом году.



В среду нефть Brent и WTI торгуются примерно по 54,85 доллара и 51,66 доллара за баррель соответственно.



Цены на нефть поднялись к уровню 50 долларов после того, как в конце прошлого года ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны согласились за шесть месяцев снизить мировое производство нефти примерно на 2%. Следующее заседание картеля состоится 25 мая в Вене, где будет обсуждаться вероятность продления сделки еще на шесть месяцев.



Это непростое решение, считают аналитики.



"ОПЕК хочет избежать слишком масштабного сокращения добычи и стремительного роста цен. Риск заключается в том, что добыча сланцевой нефти в США растет быстрее, чем прогнозировалось", - отметил Майкл Уиттнер из Societe Generale.



Тем не менее, хотя наращивание буровой активности в США означает, что ОПЕК может утратить часть своей доли рынка в случае более длительного сокращения добычи, усилия картеля еще не возымели свое действие в полной мере.



Целью сделки ОПЕК и других крупных нефтедобывающих стран вне картеля было сокращение мировых запасов нефти, так как предложение на рынке почти три года избыточно. Однако запасы нефти в США, которые рассматриваются как один из индикаторов будущего уровня мировых, недавно достигли исторического максимума, что привело к падению котировок нефти в прошлом месяце ниже 50 долларов за баррель.



“Изначальная цель сокращений нефтедобычи … определенно не будет достигнута к маю”, - полагают аналитики Commerzbank. “Целевой уровень запасов будет достигнут только, если текущая нефтедобыча ОПЕК не изменится до 4-го квартала” текущего года, добавили в банке.



Такой расклад благоприятен для производителей сланцевой нефти в США.



Рост цен на нефть с момента заключения сделки ОПЕК уже привел к усилению буровой активности в США. Так, в 1-м квартале этого года число нефтяных буровых установок в США выросло на 137 единиц, или на 10,5 единиц в неделю, что стало самым высоким квартальным темпом роста за почти шесть лет, отметили в Commerzbank.



Нефтедобыча в США также растет. По оценкам ING Bank, добыча в США с октября 2016 года увеличилась более чем на 600 000 баррелей в день, что эквивалентно почти 35-40% осуществленных на данный момент сокращений ОПЕК.



“Сделка ОПЕК оживила нефтяной сектор США, что, вероятно, усложнит решение картеля в мае”, - говорилось в отчете Barclays. “Если темпы роста добычи (в США) превысят ожидания, это может нивелировать все усилия стран ОПЕК, предпринятые прошлой осенью”, - добавили в банке.



В Barclays теперь ожидают, что нефтедобыча США к декабрю достигнет максимума за несколько десятилетий и приблизится к рекорду 1970 года.



В дальнейшем сланцевая отрасль США, вероятно, останется одним из основных факторов, определяющих динамику нефтяных цен.



Банки за последние месяцы снизили прогнозы по ценам на нефть на ближайшие несколько лет и теперь в среднем ожидают, что котировки Brent в следующем году достигнут 64 долларов за баррель, что на 5 долларов ниже, чем год назад. При этом в 2019 году, по прогнозам банков, котировки нефти Brent могут достигнуть 68 долларов за баррель против прогноза марта предыдущего года на уровне 76 долларов за баррель.



“Цены на нефть на уровне 70 долларов за баррель теперь близки к ‘идеальным’, так как при этом темпы роста добычи в США будут не настолько высокими, чтобы привести к дисбалансу на мировом рынке и очередным резким скачкам котировок”, - сказал Пол Хорснелл из Standard Chartered.



Georgi KantchevПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550246/ Источник: Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← ОБЗОР: Фондовые индексы повышаются при поддержке акций добывающих и нефтегазовых компаний ЕСПЧ присудил РФ заплатить 7 млн евро компенсации по решениям 2016 года → Новости net.finam.ru