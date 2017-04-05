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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:33 Акции нефтегазовых и добывающих компаний сегодня повышаются вслед за ценами на сырье. Поддержку мировым рынкам акций также оказали позитивные данные по экономике США.
Фьючерсы указывают на то, что индекс S&P 500 поднимется в начале торгов на 0,2%. Данные ADP показали, что прирост числа рабочих мест в частном секторе США за март составил 263 000, что свидетельствует об устойчивости крупнейшей экономики мира.
Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%, причем рост возглавляют акции нефтегазовых компаний и бумаги сектора основных ресурсов, что связано с ростом цен на нефть и металлы.
Цены на нефть находятся у максимума за четыре недели на фоне ставок трейдеров на то, что ограничение добычи крупнейшими мировыми экспортерами и приближающийся сезон высокого спроса приведут к уменьшению избытка предложения. Нефть Brent, служащая международным ориентиром, подорожала на 1,3% до 54,89 доллара за баррель. Хотя мало кто рассчитывает на дальнейшее заметное удорожание нефти, цены остаются значительно выше минимумов 2016 года, и многие инвесторы полагают, что текущий ценовой диапазон поддержит рынки более широкого класса активов.
"В экономике США сложилась умеренная ситуация. Дефляционное отчаяние, наблюдавшееся в 2014 году, рассеивается вместе с ростом цен на нефть, и мы конструктивно подходим к акциям, – говорит Гарт Нисбет, портфельный менеджер Wells Fargo Asset Management. – Если бы цены на сырье пошатнулись, мы бы стали волноваться".
Акции нефтяных компаний отстали от широкого рынка по итогам первого квартала: с начала года нефтегазовый субиндекс S&P 500 опустился почти на 7%, тогда как сам индекс S&P 500 набрал 5,4%.
Позднее будут опубликованы протоколы заседания ФРС, которое прошло 14 и 15 марта и на котором было принято решение повысить ставки в третий раз с финансового кризиса и наметил на это год еще два повышения. Инвесторы будут внимательно следить за наличием намеков на вероятные темпы дальнейших повышений, а также обратят внимание на планы ФРС насчет сокращения баланса.
После мартовского заседания доллар резко понизился – некоторые инвесторы были разочарованы тем, что ФРС не повысила прогнозы насчет ставок или экономического роста. Индекс доллара WSJ, сравнивающий его с корзиной из 16 валют, на момент написания обзора поднялся на 0,1%. Доллар вырос на 0,4% к иене, а фунт вырос на 0,3% до 1,2484 доллара после выхода данных по сфере услуг Великобритании, слегка превысивших прогнозы.
Рынок материкового Китая, открывшийся после четырехдневных выходных, с лихвой отыграл потери, понесенные в конце прошлой недели.Shanghai Composite вырос на 1,5% на фоне новостей об ускорении реализации планов по созданию новой экономической зоны примерно в 100 км к юго-востоку от Пекина. Более 40 котирующихся в Китае акций, связанных с так называемой новой особой экономической зоной Сюнгань (Xiongan), превысили 10%-ный лимит роста.
Японский Nikkei Stock Average повысился на 0,3%, рост возглавии акции промышленных компаний. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% на фоне роста акций местных добывающих компаний, получивших поддержку от повышения цен на базовые металлы.
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,370% с 2,350% после публикации отчета ADP, а доходность немецких бондов повысилась до 0,269% с 0,247%.
Riva Gold, Kenan Machado