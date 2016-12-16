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Альтернативная энергия

Минэнерго ожидает роста производства от ВИЭ в России в 13-20 раз к 2035 г

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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:48    Министерство энергетики России заложило в проект энергостратегии до 2035 года рост производства от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 13-20 раз, почти до 30 миллиардов киловатт часов, сообщил замглавы департамента государственной энергетической политики Минэнерго РФ Сергей Романов на презентации "Дорожной карты ВИЭ 2030" Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).
 
"Рост производства электроэнергии на основе нетрадиционных возобновляемых источников в 13-20 раз (вырастет - ред.) примерно с 2,3 миллиарда киловатт часов в 2016 году до 29,46 миллиарда киловатт часов к 2035 году", - сказал Романов.
 
По его словам, такой рост предусмотрен в рамках проекта энрегостратегии до 2035 года, которая представлена на рассмотрение в правительство РФ. Проект документа также предусматривает снижение энергоемкости экономики РФ в 1,3-1,5 раза, развитие перспективных технологий добычи нетрадиционных запасов углеводородов, добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и так далее.
 
"Суммарная мощность объектов генерации на основе ВИЭ, без учета гидроэнергетики, сегодня составляет в районе 2,4 гигаватта. Из них солнечные электростанции - примерно 950 мегаватт, ветроэлектростанции - 113 мегаватт, биогаз - около 3 мегаватт, геотермальные электростанции - порядка 87 мегаватт, электростанции с использованием биомассы, в том числе отходов деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств - порядка 1,4 гигаватта", - заключил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550244/

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Минэнерго ожидает роста производства от ВИЭ в России в 13-20 раз к 2035 г

«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:48   Министерство энергетики России заложило в проект энергостратегии до 2035 года рост производства от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 13-20 раз, почти до 30 миллиардов киловатт часов, сообщил замглавы департамента государственной энергетической политики Минэнерго РФ Сергей Романов на презентации "Дорожной карты ВИЭ 2030" Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).
 
"Рост производства электроэнергии на основе нетрадиционных возобновляемых источников в 13-20 раз (вырастет - ред.) примерно с 2,3 миллиарда киловатт часов в 2016 году до 29,46 миллиарда киловатт часов к 2035 году", - сказал Романов.
 
По его словам, такой рост предусмотрен в рамках проекта энрегостратегии до 2035 года, которая представлена на рассмотрение в правительство РФ. Проект документа также предусматривает снижение энергоемкости экономики РФ в 1,3-1,5 раза, развитие перспективных технологий добычи нетрадиционных запасов углеводородов, добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и так далее.
 
"Суммарная мощность объектов генерации на основе ВИЭ, без учета гидроэнергетики, сегодня составляет в районе 2,4 гигаватта. Из них солнечные электростанции - примерно 950 мегаватт, ветроэлектростанции - 113 мегаватт, биогаз - около 3 мегаватт, геотермальные электростанции - порядка 87 мегаватт, электростанции с использованием биомассы, в том числе отходов деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств - порядка 1,4 гигаватта", - заключил он.
 


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