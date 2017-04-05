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РФ и Узбекистан подписывают соглашения по инвестпроектам на $12 млрд
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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:37 Ташкент и Москва подпишут пакет соглашений о реализации инвестпроектов на сумму $12 млрд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"С удовлетворением хотел бы отметить, что в ходе этого визита мы подписываем пакет соглашений по реализации крупных инвестпроектов на 12 млрд долларов и торговые контракты на 3,8 млрд долларов", - сказал Ш.Мирзиеев на переговорах на высшем уровне в расширенном составе.
По его словам, представители бизнеса двух стран "показали наличие серьезного интереса и взаимного стремления к расширению практического сотрудничества и развитию конкретных проектов".
"В этой связи мы предлагаем регулярное проведение совместных деловых форумов", - сказал Ш.Мирзиёев.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в среду в Кремле подписал контракт на закупку газа в Узбекистане, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
Ранее А.Миллер сообщал, что речь идет о среднесрочном - пятилетнем контракте.
Также "Газпром" подписал с узбекскими партнерами меморандум о подготовке кадров и соглашение о совместной геологоразведке и организации инжинирингово-инновационных работ.
Кроме того, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, глава ЭКСАР Петр Фрадков и вице-премьер Узбекистана Гуламжон Ибрагимов подписали рамочное соглашение о совместной реализации инвестпроектов в нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслях Узбекистана с участием компаний РФ.
Также подписано СРП с Узбекистаном по разработке месторождения и строительству ГХК Сурхандарьинской области.