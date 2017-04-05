«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:37 Ташкент и Москва подпишут пакет соглашений о реализации инвестпроектов на сумму $12 млрд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



"С удовлетворением хотел бы отметить, что в ходе этого визита мы подписываем пакет соглашений по реализации крупных инвестпроектов на 12 млрд долларов и торговые контракты на 3,8 млрд долларов", - сказал Ш.Мирзиеев на переговорах на высшем уровне в расширенном составе.



По его словам, представители бизнеса двух стран "показали наличие серьезного интереса и взаимного стремления к расширению практического сотрудничества и развитию конкретных проектов".



"В этой связи мы предлагаем регулярное проведение совместных деловых форумов", - сказал Ш.Мирзиёев.



Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в среду в Кремле подписал контракт на закупку газа в Узбекистане, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.



Ранее А.Миллер сообщал, что речь идет о среднесрочном - пятилетнем контракте.



Также "Газпром" подписал с узбекскими партнерами меморандум о подготовке кадров и соглашение о совместной геологоразведке и организации инжинирингово-инновационных работ.



Кроме того, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, глава ЭКСАР Петр Фрадков и вице-премьер Узбекистана Гуламжон Ибрагимов подписали рамочное соглашение о совместной реализации инвестпроектов в нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслях Узбекистана с участием компаний РФ.



Также подписано СРП с Узбекистаном по разработке месторождения и строительству ГХК Сурхандарьинской области.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550243/ Источник: ИА "Финмаркет" ← МИД РФ о ситуации в Идлибе: "Белым каскам" и Обсерватории прав человека доверять нельзя Минэнерго ожидает роста производства от ВИЭ в России в 13-20 раз к 2035 г → Новости net.finam.ru