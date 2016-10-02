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Война

МИД РФ о ситуации в Идлибе: "Белым каскам" и Обсерватории прав человека доверять нельзя

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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:30    Нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с химоружием в сирийском провинции Идлиб.
 
"Сейчас, на сегодняшний момент, главная задача - объективно разобраться в том, что произошло. Пока, я также хотела бы это подчеркнуть, все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят только от пресловутых "Белых касок" и... уже ставшей одиозной Сирийской обсерватории по правам человека. Ни "Белым каскам", ни этой Обсерватории доверять нельзя. Они неоднократно подрывали доверие к себе постановочными роликами, информацией, которая потом опровергалась всеми сторонами", - сказала она на брифинге в Москве.
 
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
 
Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
 
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
 
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
 
Однако в июне 2016 года госдепартамент США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Сирия продолжает использовать химические вещества против граждан, а также может сохранять химическое оружие. А исполняющий обязанности Верховного представителя ООН по разоружению Ким Вон Су заявил, что эксперты ООН и ОЗХО до сих пор не могут подтвердить полное уничтожение объектов по производству химического оружия в Сирии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550242/

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МИД РФ о ситуации в Идлибе: "Белым каскам" и Обсерватории прав человека доверять нельзя

«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:30   Нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с химоружием в сирийском провинции Идлиб.
 
"Сейчас, на сегодняшний момент, главная задача - объективно разобраться в том, что произошло. Пока, я также хотела бы это подчеркнуть, все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят только от пресловутых "Белых касок" и... уже ставшей одиозной Сирийской обсерватории по правам человека. Ни "Белым каскам", ни этой Обсерватории доверять нельзя. Они неоднократно подрывали доверие к себе постановочными роликами, информацией, которая потом опровергалась всеми сторонами", - сказала она на брифинге в Москве.
 
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
 
Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
 
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
 
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
 
Однако в июне 2016 года госдепартамент США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Сирия продолжает использовать химические вещества против граждан, а также может сохранять химическое оружие. А исполняющий обязанности Верховного представителя ООН по разоружению Ким Вон Су заявил, что эксперты ООН и ОЗХО до сих пор не могут подтвердить полное уничтожение объектов по производству химического оружия в Сирии.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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