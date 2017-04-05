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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:01 В начале европейской сессии пара евро/доллар достигла дневного максимума 1,0689 на фоне снижения спроса на доллар США. У него покупатели встретились с продажами. Активные продажи евро откинули пару к уровню 1,0671. Потом курс упал до 1,0662 на благоприятных данных PMI в сфере услуг Британии.
На новостях британская валюта в моменте подскочила к доллару на 60 пунктов, до 1,2490. Рост деловой активности в Великобритании усилился после падения к 5-месячному минимуму в феврале.
По последним котировкам пара подбирается к сессионному максимуму 1,0689. Текущий курс 1,0677. Единая валюта успешно покинула область ранее установленного минимума $1,0622.
В Штатах выйдут данные по уровню занятости в частном секторе от ADP. По прогнозу ожидается прирост новых рабочих мест на 187 тыс. В ходе североамериканской сессии выйдут данные по индексу деловой активности от Markit и ISM.
По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,0712. Покупателям нужно быстро пройти в зоне 1,0680-1,0686. Как только цена превысит уровень 1,0702, укрепление евро усилится.
Европейская статистика:
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в марте вырос до уровня 55,0 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).
Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне вырос до уровня 56,0 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение 56,5).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии вырос до уровня 55,6 (прогноз был 55,6, предыдущее значение 55,6).
Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции вырос до уровня 57,5 пункта (прогноз был 58,5, предыдущее значение 58,5).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии упал до уровня 52,9 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).
Владислав Антонов