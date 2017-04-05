«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:01 В начале европейской сессии пара евро/доллар достигла дневного максимума 1,0689 на фоне снижения спроса на доллар США. У него покупатели встретились с продажами. Активные продажи евро откинули пару к уровню 1,0671. Потом курс упал до 1,0662 на благоприятных данных PMI в сфере услуг Британии.



На новостях британская валюта в моменте подскочила к доллару на 60 пунктов, до 1,2490. Рост деловой активности в Великобритании усилился после падения к 5-месячному минимуму в феврале.



По последним котировкам пара подбирается к сессионному максимуму 1,0689. Текущий курс 1,0677. Единая валюта успешно покинула область ранее установленного минимума $1,0622.



В Штатах выйдут данные по уровню занятости в частном секторе от ADP. По прогнозу ожидается прирост новых рабочих мест на 187 тыс. В ходе североамериканской сессии выйдут данные по индексу деловой активности от Markit и ISM.



По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,0712. Покупателям нужно быстро пройти в зоне 1,0680-1,0686. Как только цена превысит уровень 1,0702, укрепление евро усилится.



Европейская статистика:



Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в марте вырос до уровня 55,0 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).



Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне вырос до уровня 56,0 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение 56,5).



Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии вырос до уровня 55,6 (прогноз был 55,6, предыдущее значение 55,6).



Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции вырос до уровня 57,5 пункта (прогноз был 58,5, предыдущее значение 58,5).



Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии упал до уровня 52,9 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).



Владислав АнтоновПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550241/ Источник: Альпари ← Финансовая аналитика от Альпари: Нефть намерена разогнаться до $55,10 за баррель МИД РФ о ситуации в Идлибе: "Белым каскам" и Обсерватории прав человека доверять нельзя → Новости net.finam.ru