Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 06 апреля 2017 года, четверг , 08:48:24 мск
Нефть, Brent: $54.09 -0,25
Валюта:    55.89 -0,67    59.69 -0,55
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1264.99 Мб информации:

  • 533659 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Финансовая аналитика от Альпари: Доллар сдает позиции по всему рынку

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:01    В начале европейской сессии пара евро/доллар достигла дневного максимума 1,0689 на фоне снижения спроса на доллар США. У него покупатели встретились с продажами. Активные продажи евро откинули пару к уровню 1,0671. Потом курс упал до 1,0662 на благоприятных данных PMI в сфере услуг Британии.
 
На новостях британская валюта в моменте подскочила к доллару на 60 пунктов, до 1,2490. Рост деловой активности в Великобритании усилился после падения к 5-месячному минимуму в феврале.
 
По последним котировкам пара подбирается к сессионному максимуму 1,0689. Текущий курс 1,0677. Единая валюта успешно покинула область ранее установленного минимума $1,0622.
 
В Штатах выйдут данные по уровню занятости в частном секторе от ADP. По прогнозу ожидается прирост новых рабочих мест на 187 тыс. В ходе североамериканской сессии выйдут данные по индексу деловой активности от Markit и ISM.
 
По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,0712. Покупателям нужно быстро пройти в зоне 1,0680-1,0686. Как только цена превысит уровень 1,0702, укрепление евро усилится.

Европейская статистика:
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в марте вырос до уровня 55,0 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне вырос до уровня 56,0 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение 56,5).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии вырос до уровня 55,6 (прогноз был 55,6, предыдущее значение 55,6).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции вырос до уровня 57,5 пункта (прогноз был 58,5, предыдущее значение 58,5).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии упал до уровня 52,9 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).
 
Владислав АнтоновПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550241/

Финансовая аналитика от Альпари: Нефть намерена разогнаться до $55,10 за баррельМИД РФ о ситуации в Идлибе: "Белым каскам" и Обсерватории прав человека доверять нельзя
Просмотров: 323
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Финансовая аналитика от Альпари: Доллар сдает позиции по всему рынку

«Нефть России», 05.04.17, Москва, 16:01   В начале европейской сессии пара евро/доллар достигла дневного максимума 1,0689 на фоне снижения спроса на доллар США. У него покупатели встретились с продажами. Активные продажи евро откинули пару к уровню 1,0671. Потом курс упал до 1,0662 на благоприятных данных PMI в сфере услуг Британии.
 
На новостях британская валюта в моменте подскочила к доллару на 60 пунктов, до 1,2490. Рост деловой активности в Великобритании усилился после падения к 5-месячному минимуму в феврале.
 
По последним котировкам пара подбирается к сессионному максимуму 1,0689. Текущий курс 1,0677. Единая валюта успешно покинула область ранее установленного минимума $1,0622.
 
В Штатах выйдут данные по уровню занятости в частном секторе от ADP. По прогнозу ожидается прирост новых рабочих мест на 187 тыс. В ходе североамериканской сессии выйдут данные по индексу деловой активности от Markit и ISM.
 
По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,0712. Покупателям нужно быстро пройти в зоне 1,0680-1,0686. Как только цена превысит уровень 1,0702, укрепление евро усилится.

Европейская статистика:
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в марте вырос до уровня 55,0 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне вырос до уровня 56,0 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение 56,5).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии вырос до уровня 55,6 (прогноз был 55,6, предыдущее значение 55,6).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции вырос до уровня 57,5 пункта (прогноз был 58,5, предыдущее значение 58,5).
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии упал до уровня 52,9 пункта (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).
 
Владислав Антонов
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       