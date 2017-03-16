«Нефть России», 05.04.17, Москва, 15:30 Российский рубль днем в среду торгуется с символическим понижением в парах с иностранными валютами после довольно энергичного утра. За доллар США к настоящему времени дают 56,12 руб. (+0,05%). Евро торгуется по 59,88 руб. (+0,07%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 6 апреля, составляют 55,89 руб. за американскую валюту и 59,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 66 и 55 копеек соответственно.



Цены на нефть в середине недели остаются в плюсе. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $54,59 (+0,7%). После отмеченного Американским институтом нефти сокращения запасов черного золота на прошлой неделе рынок всерьез рассчитывает увидеть ту же тенденцию и в наблюдениях Минэнерго. Обновленный отчет будет представлен сегодня вечером, и «быки» по нефти явно намерены продолжать разгон барреля к цели на $55,10.



Удержаться на этих пиках нефти, впрочем, будет сложно. С одной стороны, предложение сырья в мире сокращается не так эффективно, как должно было бы, из-за энергичной работы американских сланцевиков. С другой – спрос растет совсем не так бодро, как хотелось бы. Кроме того, есть множество сомнений в гладком продолжении соглашения ОПЕК+. Все это создает предпосылки для продаж в нефти, причем значительных, в среднесрочной перспективе.



С 7 апреля российский Минфин вернется к покупкам иностранной валюты на внутреннем рынке и будет продолжать их до 5 мая. Ежедневный объем выкупа составляет 3,5 млрд руб., агентом, как и в прошлый раз, выступит ЦБ. Обращает на себя внимание тот факт, что в этот заход ежедневные покупки ведомства будут вдвое ниже, чем в феврале-марте. Исходя из сегодняшнего курса, сумма для валютного рынка небольшая, до 1,5% от дневного оборота. В этом свете вряд ли выкуп долларов Минфином в пользу тощего Резервного фонда окажет какое-то заметное влияние на поведение рубля.



Анна БодроваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550240/ Источник: Альпари ← НАСА показало анимацию уничтожения Cassini в Сатурне Финансовая аналитика от Альпари: Доллар сдает позиции по всему рынку → Новости net.finam.ru