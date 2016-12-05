«Нефть России», 05.04.17, Москва, 15:20 НАСА представило анимацию Grand Finale — последнего этапа миссии Cassini (на ролике — на 02:05 минуте). В его ходе одноименная станция осуществит 22 пролета в пространстве между газовым гигантом и его внутренним кольцом.







Эти маневры начнутся 26 апреля и могут привести к поломке аппарата и досрочному завершению миссии. Изначально оно запланировано на 15 сентября, когда Cassini утонет в атмосфере Сатурна.



Маневры аппарата между планетой и его кольцами позволят подробнее изучить строение последних, а также понять структуру магнитного поля газового гиганта. Уничтожение станции в атмосфере Сатурна позволит избежать биологического загрязнения Энцелада и Титана — спутников планеты, где ученые не исключают наличие примитивной жизни.



Миссия Cassini стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550239/ Источник: Lenta.ru ← Банк России понизил официальный курс доллара на 66 копеек, евро — почти на 55 Финансовая аналитика от Альпари: Нефть намерена разогнаться до $55,10 за баррель → Новости net.finam.ru