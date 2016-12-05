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Наука

НАСА показало анимацию уничтожения Cassini в Сатурне

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«Нефть России», 05.04.17, Москва, 15:20    НАСА представило анимацию Grand Finale — последнего этапа миссии Cassini (на ролике — на 02:05 минуте). В его ходе одноименная станция осуществит 22 пролета в пространстве между газовым гигантом и его внутренним кольцом.
 

 
Эти маневры начнутся 26 апреля и могут привести к поломке аппарата и досрочному завершению миссии. Изначально оно запланировано на 15 сентября, когда Cassini утонет в атмосфере Сатурна.
 
Маневры аппарата между планетой и его кольцами позволят подробнее изучить строение последних, а также понять структуру магнитного поля газового гиганта. Уничтожение станции в атмосфере Сатурна позволит избежать биологического загрязнения Энцелада и Титана — спутников планеты, где ученые не исключают наличие примитивной жизни.
 
Миссия Cassini стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550239/

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НАСА показало анимацию уничтожения Cassini в Сатурне

«Нефть России», 05.04.17, Москва, 15:20   НАСА представило анимацию Grand Finale — последнего этапа миссии Cassini (на ролике — на 02:05 минуте). В его ходе одноименная станция осуществит 22 пролета в пространстве между газовым гигантом и его внутренним кольцом.
 

 
Эти маневры начнутся 26 апреля и могут привести к поломке аппарата и досрочному завершению миссии. Изначально оно запланировано на 15 сентября, когда Cassini утонет в атмосфере Сатурна.
 
Маневры аппарата между планетой и его кольцами позволят подробнее изучить строение последних, а также понять структуру магнитного поля газового гиганта. Уничтожение станции в атмосфере Сатурна позволит избежать биологического загрязнения Энцелада и Титана — спутников планеты, где ученые не исключают наличие примитивной жизни.
 
Миссия Cassini стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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