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Станет ли Индия локомотивом роста мировой экономики?
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«Нефть России», 04.02.17, Москва, 12:08
Индия в последние годы является "любимицей" экспертов и экономистов, многие из которых прогнозируют, что Индия лишит Китай звания "локомотива мирового роста".
Более того, Индия может стать самой быстрорастущей экономикой в мире: рост ВВП Индии должен составить 7,5%, рост Китая — 6,3%. МВФ, Всемирный банк, и международные СМИ отпраздновали это событие.
Снижение цен на сырьевые товары и ряд проблем в России, Бразилии и Южной Африке подорвали перспективы БРИК и других развивающихся рынков. Турбулентность на товарных и валютных рынках, Арабская весна, социальные потрясения в Сирии, Турции, Ливии, проблемы в Европе и неопределенное будущее США – Индия сейчас едва ли не единственная надежда будущего мировой экономики. Наконец-то, самая крупная демократическая система вытеснит "коммунистическую диктатуру" Китая. Словом, Индия – маяк, освещающий путь во тьме всему остальному человечеству.
Индия – следующая сверхдержава?
Но реальность далеко не столь радужная, как это может показаться на первый взгляд.
По данным МВФ за 2016 год ВВП Китая составляет $11,4 трлн, ВВП Индии за тот же период составил $2,25 трлн. Население Китая – 1,37 млрд, Индии — 1,34 млрд, при этом, ВВП Китая на душу населения составляет $8 260, а ВВП Индии — в $1 718. Китайская экономика раз в пять крупнее.
Экономический рост Индии составит $129 на душу населения при росте в 7,5%, в Китае — $520 на душу населения при росте 6,3%. Одним словом, рост ВВП Индии должен составить 30%, чтобы она могла опередить Китай в абсолютном выражении на душу населения. И если предположить, что рост Индии составит 7,5%, а Китая – 6,3%, понадобится 127 лет для того, чтобы рост на душу населения Индии превысил показатели Китая.
Священная Корова демократии
Одна из главных причин, почему Запад ждет опережающего роста Индии по сравнению с Китаем: Индия исповедует «западную религию» – демократию. Мало кого, конечно, интересует, что демократия, как правило, не работает в бедных странах.
Когда демократия вступила в свои права на Западе, он уже достиг своего интеллектуального пика. Возьмем, например, древние Афины. Город-государство стало демократическим около 500 г. до н.э. — первый известный эксперимент с демократией. Тем не менее, право голоса имели только взрослые мужчины-граждане Афин, прошедшие военную подготовку. Рабы, освобожденные рабы, дети, женщины и иностранцы права голоса не имели.
История достижений демократии в незападных странах совсем уж печальна. Ситуация в Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и большей части Южной Америки резко ухудшилась сразу после того как там установилась демократия.
При этом, в недемократических незападных странах с более высокими экономическими и социальными показателями ситуация улучшилась: Сингапур, Великобритания, нынешний китайский Гонконг, Южная Корея, Чили, Тайвань.
В Индии демократия никогда не работала. Но кому интересны факты, если на первый план выходят эмоции? С точки зрения доходов на душу населения Индия относится к числу беднейших стран мира, у 48% индусов в домах даже туалетов, электричества, воды и других элементарных удобств. Так что учитывая ВВП на душу населения, Индия беднее Судана, Республики Конго, Лаоса, Папуа-Новой Гвинеи и многих других стран, которые точно не блещут высоким уровнем благосостояния населения.
Индия, безусловно, в выгодном положении с точки зрения демографической ситуации. Общество Китая стремительно стареет, число молодых людей сокращается, при этом, более 50% индусов моложе 29 лет. Однако, подавляющее большинство из них не имеет на руках никакой профессии и не в состоянии участвовать в современных экономических отношениях.
Запросы и ожидания молодежи растут, реальных возможностей для реализации способностей и накопления благосостояния практически нет, в итоге в стране стремительно растет преступность.
Последние 70 лет в Индии систематически уничтожались институты, созданные англичанами. Сегодня ни судебная система, ни органы законодательной и исполнительной власти не действуют в интересах граждан страны. Тирания полиции, вплоть до убийства невинных людей, судебные дела, растянутые на десятилетия, правила и законы, которые не более чем клочки бумаги, взяточничество. Все эти институты действуют для прославления государства, граждане которого – лишь винтики в огромном механизме, вынужденные унижаться перед госслужащими, чтобы получить то, что принадлежит им по праву.
Проблемы Индии имеют глубокие корни
Индия – совершено непредсказуемая, суеверная страна. Понятие «разум» не знакомо большей части населения. Индия переняла западный образ жизни, технологии, скопировала многие западные институты, потребительский образ жизни – но так и не смогла усвоить понятие «разумный подход к жизни», без которого трудно уважать права личности и ее свободу со всеми вытекающими последствиями.
За последние три десятилетия экономика Индии выросла, но большая часть этого роста стала возможна за счет открытому доступу к западным технологиям, Интернету и дешевой телефонии. Индия росла экономически, при этом, долг правительства рос еще быстрее.
Корпорации брали на себя большие долги, чем могли бы погасить. У индусов практически не развито критическое мышление, творческие способности и навыки рассуждения. А как можно разбогатеть без них?
Индийские заводы или компании – это явление хаотическое, крайне расточительное, лишенное какого-либо планирования конечного результата. Затраты на оплату труда низкие, но и хаос производственного процесса обеспечивает низкую производительность.
Что ждет Индию в будущем?
Отказаться от идеи, что Индия потеснит Китай – нетрудно. Рост Индии на 7,5% слишком мал, чтобы оказать реальное влияние на мировую экономику.
Слепо копируя Запад, Индия так и не развила критическое мышление, а значит и не смогла развить собственные технологии. Индия стала крупнейшим бенефициаром падения цен на нефть, так как нефть на сегодняшний день — одна из главнейших статей ее импорта. Индийский экспорт уже проявляет признаки падения.
Члены среднего класса Индии стали чрезвычайно высокомерными, искренне полагая, что они являются чем-то особенным, что делает их богаче. Нет, им просто повезло перенять западные технологии. И эта гордыня привела к такому росту национализма, от которого делается нехорошо любому здравомыслящему человеку. Причем, это национализм исключительно по географическому признаку.
В период его расцвета два с половиной года назад Индийская народная партия, представляющая эту идеологию, пришла к власти, премьер-министром партии стал Нарендра Моди. При нем все институты, созданные англичанами, продолжили свое падение, налоги выросли, улучшений в сфере госслужбе сейчас не прослеживается. Власть в стране становится все более централизованной. Моди свято убежден, что необходимо не просто следовать по этому пути, но и усилить эффект. Короче говоря, налицо совершенно точный рецепт приближающейся катастрофы.
8 ноября 2016 года Моди объявил о запрете банкнот высокого номинала, составляющих 86% всей валюты, которая находилась в обращении – очередной пример диктаторского решения, которое даже не выносилось на обсуждение кабинета министров. Даже центробанк не знал о запрете до самого последнего момента.
Индия не потеснит Китай. Скорее всего, станет очередной банановой республикой, типа Пакистана, Бангладеша, Шри — Ланки, Мьянме или Непала.
Интеллектуалам стоит заниматься саморефлексией на тему того, почему они выстроили совершенно неправильное понимание будущего Индии. Это Китай демонстрирует экономический и социальный рост. Это он предлагает миру инновационные продукты. Это в его магазинах можно найти лучшие книги различных авторов мира в китайском переводе. Что может предложить в этом плане Индия?