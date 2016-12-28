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Сбербанк начал поставку золота в слитках в Индию
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«Нефть России», 04.02.17, Москва, 11:56
Sberbank (Switzerland) AG поставил первые партии золотых слитков в Джайпур, Мумбаи (27 января) и Нью-Дели (30 января) для индийских корпоративных клиентов, которые уполномочены проводить импортные операции с драгметаллами Министерством торговли и промышленности Индии, сообщает Sberbank CIB
"В дальнейшем Sberbank CIB намерен расширять свои деловые отношения с компаниями и финансовыми институтами Индии, увеличивая как текущую клиентскую базу, так и точки поставок драгметаллов. В 2017 г. планируется поставить 20-25 тонн золота в 20 городов по всей стране.
Sberbank (Switzerland) AG в качестве контрагентов будет работать с уполномоченными государством компаниями и финансовыми учреждениями, авторизованными Резервным банком Индии, предлагая золотые и серебряные слитки для индийских потребителей. Экспортные операции с серебром начнутся в конце I квартала текущего года", - подчеркивает Сбербанк.
Сбербанк ранее получил статус международного члена Шанхайской биржи золота (SGEi), одного из мировых центров физической торговли золотом. Выход на индийский рынок драгметаллов, второй в мире после Китая по объему спроса на золото, имеет первостепенное значение для увеличения масштаба товарных операций банка, подчеркивает Сбербанк.
По прогнозу Sberbank CIB, в 2017 г. банк сможет поставить в страны Азии 50-60 тонн золота в слитках.