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Мероприятия

Трутнев призвал федеральные структуры не мешать работе бизнеса

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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:27    
Руководителям территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти на Камчатке не следует допускать необоснованного административного давления на предпринимателей, заявил полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания, которое он провёл на Камчатке.
 
По его словам, проблема излишнего внимания к бизнесу сегодня актуальная не только для Камчатки, но и для других российских регионов. В качестве примера Юрий Трутнев привёл реализацию проекта по строительству этнической деревни на берегу Култучного озера в центральной части Петропавловска-Камчатского. Инициатором создания культурно-туристического объекта является компания "Павлин" — потенциальный резидент "Свободного порта Владивосток" в Камчатском крае. Реализация проекта уже началась.
 
"Вот мы сегодня смотрели этнодеревню. Там 5 раз останавливалось строительство. Мальков искали в озере, которое изолировано от моря. Это же не аквариум, каких там мальков, какой там лосось? Ну, вы поинтересуйтесь, как лосось живёт, как мигрирует? Он не живёт в таких местах по определению. Они его там искали, и из-за этого остановили строительство. Это что? Это некомпетентность или коррупция? И то и другое говорит о не очень высокой профессиональной пригодности", — сказал Трутнев.
 
Он отметил, что будет обращать пристальное внимание на ситуации, когда федеральные органы власти необоснованно противодействуют работе бизнеса, вплоть до принятия кадровых решений.
 
"У меня есть право ходатайствовать перед соответствующим руководителем об отстранении от занимаемой должности. Мне так уже приходилось делать, и я это делать умею", — подчеркнул полпред.
 
Полпред добавил, что Свободный порт на полуострове развивается. Два инвестора уже стали резидентами, ещё восемь заявок согласованы и находятся в стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.
 
Поправки в ФЗ "О Свободном порте Владивосток", разработанные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока по поручению президента РФ, приняты Государственной Думой 24 июня 2016 года. Данные изменения расширили режим Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа.
 
Проект по строительству в Петропавловске-Камчатском этнической деревни предусматривает создание на берегу Култучного озера культурного и туристического объекта общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из различных зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и познавательного характера. В создание комплекса инвестор планирует вложить 235 миллионов рублей собственных средств.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548722/

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Трутнев призвал федеральные структуры не мешать работе бизнеса

«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:27   
Руководителям территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти на Камчатке не следует допускать необоснованного административного давления на предпринимателей, заявил полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания, которое он провёл на Камчатке.
 
По его словам, проблема излишнего внимания к бизнесу сегодня актуальная не только для Камчатки, но и для других российских регионов. В качестве примера Юрий Трутнев привёл реализацию проекта по строительству этнической деревни на берегу Култучного озера в центральной части Петропавловска-Камчатского. Инициатором создания культурно-туристического объекта является компания "Павлин" — потенциальный резидент "Свободного порта Владивосток" в Камчатском крае. Реализация проекта уже началась.
 
"Вот мы сегодня смотрели этнодеревню. Там 5 раз останавливалось строительство. Мальков искали в озере, которое изолировано от моря. Это же не аквариум, каких там мальков, какой там лосось? Ну, вы поинтересуйтесь, как лосось живёт, как мигрирует? Он не живёт в таких местах по определению. Они его там искали, и из-за этого остановили строительство. Это что? Это некомпетентность или коррупция? И то и другое говорит о не очень высокой профессиональной пригодности", — сказал Трутнев.
 
Он отметил, что будет обращать пристальное внимание на ситуации, когда федеральные органы власти необоснованно противодействуют работе бизнеса, вплоть до принятия кадровых решений.
 
"У меня есть право ходатайствовать перед соответствующим руководителем об отстранении от занимаемой должности. Мне так уже приходилось делать, и я это делать умею", — подчеркнул полпред.
 
Полпред добавил, что Свободный порт на полуострове развивается. Два инвестора уже стали резидентами, ещё восемь заявок согласованы и находятся в стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.
 
Поправки в ФЗ "О Свободном порте Владивосток", разработанные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока по поручению президента РФ, приняты Государственной Думой 24 июня 2016 года. Данные изменения расширили режим Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа.
 
Проект по строительству в Петропавловске-Камчатском этнической деревни предусматривает создание на берегу Култучного озера культурного и туристического объекта общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из различных зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и познавательного характера. В создание комплекса инвестор планирует вложить 235 миллионов рублей собственных средств.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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