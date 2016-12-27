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Америка будет стремиться к наращиванию торговли с Китаем
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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:21 США будут стремиться к укреплению двусторонних отношений и наращиванию торговли с Китаем, заявил в интервью агентству Синьхуа назначенный посол США в Китае Терри Бренстед.
В декабре президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру губернатора Айовы Терри Бренстеда на должность посла в КНР. Бренстед подтвердил, что принял предложение Трампа и рассказал, что знает лидера КНР Си Цзиньпина много лет и считает его другом. МИД КНР в свою очередь приветствовал это назначение, назвав Бренстеда "давним другом" китайского народа. Бренстед продолжит исполнять обязанности губернатора до конца февраля – начала марта, пока международный комитет сената не утвердит его назначение.
"Я очень горд тем, что был выбран послом в Китае, для меня это большая честь. Мы хотим и дальше укреплять двусторонние отношения и наращивать торговлю между нашими странами", — цитирует Бренстеда агентство.
По словам будущего посла, если две страны продолжат улучшать двусторонние отношения, укреплять дружбу и развивать торговлю, это пойдет только на пользу всему миру. Бренстед, признавая наличие трудностей в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заверил, что будет играть конструктивную роль и использовать свой многолетний опыт дружбы с Китаем, чтобы справиться с разногласиями, которые существуют между двумя странами.
Отношения между КНР и Вашингтоном переживают непростой период. Президент США Трамп еще до вступления в должность и во время своей предвыборной кампании неоднократно делал противоречивые заявления, вызвавшие недовольство и обеспокоенность Китая. В частности, он после избрания поговорил по телефону с главой Тайваня Цай Инвэнь. Звонок стал первым официальным телефонным разговором между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с Вашингтоном прекратились. Кроме этого, Трамп неоднократно грозил ввести пошлины в отношении китайских товаров и признать Китай "валютным манипулятором".