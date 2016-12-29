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"Газпром" стал владельцем 100% Nord Stream 2 AG
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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:15
Совет директоров "Газпрома" одобрил покупку за 30 млн евро оставшихся 50% акций компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток-2". При этом в декабре 2016 г. "Газпром" приобрел первые 50% акций Nord Stream 2 AG.
Nord Stream 2 AG cоздана для планирования, строительства и использования газопровода "Северный поток-2". Штаб-квартира компании расположена в городе Цуг (Швейцария). Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B. V. - дочерней компании "Газпрома", которая зарегистрирована в Голландии.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Трубопровод построят параллельно газопроводу "Северный поток". Партнерами в проекте являются Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Окончательный способ финансирования проекта пока не определен.
Общая стоимость проекта составляет 8 млрд евро (9,9 млрд евро с учетом стоимости кредитов). Строительство газопровода протяженностью 1,2 тыс. км начнут в 2017 г. Ввод "Северного потока-2" в строй намечен к концу 2019 г.
Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил ранее, что партнеры по проекту "Северный поток-2" (Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall) продолжают переговоры по выбору модели финансирования проекта. Пока стороны склоняются к тому, что речь идет о долговом финансировании.
Компании рассматривают схему, при которой "Газпром" может выпустить конвертируемые облигации, и первым инвестором в ценные бумаги станет OMV. Таким образом, западные партнеры "Газпрома" выступят в качестве кредиторов и со временем смогут обменять облигации на акции. Никто из участников проекта эти сведения пока не подтвердил.