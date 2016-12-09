«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:06

В ходе официального визита в Венгрию президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что российский газ будет «надежно поступать для венгерского рынка, это 100%». Президенту России пришлось обнадеживать венгерских потребителей, так как российский газ идет в Венгрию через Украину, что вызывает некоторые беспокойства и в Венгрии, и в Евросоюзе относительно бесперебойности поставок.



Венгрия ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров природного газа, причем ¾ поставок газа в эту страну обеспечивает Россия. В 2015 году Россия отправила в Венгрию 6 млрд кубометров газа, а по итогам девяти месяцев 2016 года, согласно отчетности «Газпрома», 4,3 млрд кубометров. Напомним, что еще пять лет назад зависимость от транзита через Украину Венгрия намеревалась сократить благодаря строительству российского газопровода «Южный поток», однако в настоящее время «Газпром» не рассматривает возможность возвращения к такому проекту, который был свернут Россией из-за неконструктивной позиции Болгарии. Тем не менее, Владимир Путин допустил теоретическую возможность возвращения к данному проекту.



На наш взгляд, сокращение зависимости Венгрии, а также остальной Европы от транзита российского газа через Украину будет возможно после запуска нового проекта «Северный поток-2» из России в Германию. Венгрия на сегодняшний день уже имеет газопроводную инфраструктуру, связывающую ее с газовой инфраструктурой Австрии и Германии, но для транспортировки дополнительных объемов газа ее придется расширять. Также у Венгрии существует возможность участия в проекте газопровода «Турецкий поток», что создает ей большую гибкость в сотрудничестве с Россией, в случае если вопрос о строительстве «Северного потока-2» опять начнет пробуксовывать из-за позиции каких-либо стран восточной Европы. В любом случае, «Газпром» останется надежным поставщиком трубопроводного газа в Европу. Мы полагаем, что конструктивные переговоры президентов России и Венгрии, в том числе по газовому вопросу, смогут оказать краткосрочное позитивное воздействие на акции «Газпрома».



Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари

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