Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 03 февраля 2017 года, пятница , 16:55:31 мск
Нефть, Brent: $56.75 +1,05
Валюта:    59.99 -0,32    64.73 -0,3
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1262.14 Мб информации:

  • 532203 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Газ

Финансовая аналитика от Альпари: Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:06    
В ходе официального визита в Венгрию президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что российский газ будет «надежно поступать для венгерского рынка, это 100%». Президенту России пришлось обнадеживать венгерских потребителей, так как российский газ идет в Венгрию через Украину, что вызывает некоторые беспокойства и в Венгрии, и в Евросоюзе относительно бесперебойности поставок.
 
Венгрия ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров природного газа, причем ¾ поставок газа в эту страну обеспечивает Россия. В 2015 году Россия отправила в Венгрию 6 млрд кубометров газа, а по итогам девяти месяцев 2016 года, согласно отчетности «Газпрома», 4,3 млрд кубометров. Напомним, что еще пять лет назад зависимость от транзита через Украину Венгрия намеревалась сократить благодаря строительству российского газопровода «Южный поток», однако в настоящее время «Газпром» не рассматривает возможность возвращения к такому проекту, который был свернут Россией из-за неконструктивной позиции Болгарии. Тем не менее, Владимир Путин допустил теоретическую возможность возвращения к данному проекту.
 
На наш взгляд, сокращение зависимости Венгрии, а также остальной Европы от транзита российского газа через Украину будет возможно после запуска нового проекта «Северный поток-2» из России в Германию. Венгрия на сегодняшний день уже имеет газопроводную инфраструктуру, связывающую ее с газовой инфраструктурой Австрии и Германии, но для транспортировки дополнительных объемов газа ее придется расширять. Также у Венгрии существует возможность участия в проекте газопровода «Турецкий поток», что создает ей большую гибкость в сотрудничестве с Россией, в случае если вопрос о строительстве «Северного потока-2» опять начнет пробуксовывать из-за позиции каких-либо стран восточной Европы. В любом случае, «Газпром» останется надежным поставщиком трубопроводного газа в Европу. Мы полагаем, что конструктивные переговоры президентов России и Венгрии, в том числе по газовому вопросу, смогут оказать краткосрочное позитивное воздействие на акции «Газпрома».
 
Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548719/

Плановая экономика снова угрожает капитализму?"Газпром" стал владельцем 100% Nord Stream 2 AG
Просмотров: 193
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Добро пожаловать в 1970-е!
Выставки:
Новости
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

 
12:27 · Трутнев призвал федеральные структуры не мешать работе бизнеса
12:21 · Америка будет стремиться к наращиванию торговли с Китаем
12:15 · "Газпром" стал владельцем 100% Nord Stream 2 AG
12:06 · Финансовая аналитика от Альпари: Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию
11:59 · Плановая экономика снова угрожает капитализму?
11:52 · 5 сценариев греческого кризиса: новый Grexit
11:45 · Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии должна быть многовекторной
11:43 · Постпред США в ООН обозначила условия отмены санкций
11:24 · Финансовая аналитика от Альпари: Рубль после ралли ждёт боковое движение
08:38 · Трамп запустил цепную реакцию мировой торговой войны
08:17 · Британия не даст Шотландии шанс на независимость
00:23 · В совет директоров "Газпрома" вместо Улюкаева выдвинули Мантурова
00:12 · SocGen: Америке был нужен Трамп

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Финансовая аналитика от Альпари: Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию

«Нефть России», 03.02.17, Москва, 12:06   
В ходе официального визита в Венгрию президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что российский газ будет «надежно поступать для венгерского рынка, это 100%». Президенту России пришлось обнадеживать венгерских потребителей, так как российский газ идет в Венгрию через Украину, что вызывает некоторые беспокойства и в Венгрии, и в Евросоюзе относительно бесперебойности поставок.
 
Венгрия ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров природного газа, причем ¾ поставок газа в эту страну обеспечивает Россия. В 2015 году Россия отправила в Венгрию 6 млрд кубометров газа, а по итогам девяти месяцев 2016 года, согласно отчетности «Газпрома», 4,3 млрд кубометров. Напомним, что еще пять лет назад зависимость от транзита через Украину Венгрия намеревалась сократить благодаря строительству российского газопровода «Южный поток», однако в настоящее время «Газпром» не рассматривает возможность возвращения к такому проекту, который был свернут Россией из-за неконструктивной позиции Болгарии. Тем не менее, Владимир Путин допустил теоретическую возможность возвращения к данному проекту.
 
На наш взгляд, сокращение зависимости Венгрии, а также остальной Европы от транзита российского газа через Украину будет возможно после запуска нового проекта «Северный поток-2» из России в Германию. Венгрия на сегодняшний день уже имеет газопроводную инфраструктуру, связывающую ее с газовой инфраструктурой Австрии и Германии, но для транспортировки дополнительных объемов газа ее придется расширять. Также у Венгрии существует возможность участия в проекте газопровода «Турецкий поток», что создает ей большую гибкость в сотрудничестве с Россией, в случае если вопрос о строительстве «Северного потока-2» опять начнет пробуксовывать из-за позиции каких-либо стран восточной Европы. В любом случае, «Газпром» останется надежным поставщиком трубопроводного газа в Европу. Мы полагаем, что конструктивные переговоры президентов России и Венгрии, в том числе по газовому вопросу, смогут оказать краткосрочное позитивное воздействие на акции «Газпрома».
 
Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Январь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     