«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:59

Многие были уверены в том, что идея плановой экономики как в теории, так и на практике, давно устарела. Большинство экономистов сегодня убеждены, что плановая экономика не работает, а за последние 20 лет прошлого столетия практически все плановые экономики перешли в категорию рыночных.



Тем не менее с развитием новых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и многие другие, некоторые начинают задумываться о том, что с помощью новых технологий мы сможем добиться плановой экономики.



В своей недавней речи Джек Ма, самый известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров Alibaba Group, выразил оптимизм в отношении будущего восстановления плановой экономики.



Вот что он заявил:



"За последние 100 лет мы придерживались мнения о том, что рыночная экономика – это прекрасно, но, на мой взгляд, в следующие тридцать лет нас ждут значительные перемены, и плановая экономика будет все более актуальной. Так как у нас есть доступ к разным видам данных, мы можем найти невидимую руку рынка. ...В эпоху данных это похоже на то, что у нас есть рентгеновский аппарат и компьютерный томограф для мировой экономики, поэтому через 30 лет будет новая теория по плановой экономике".



При том, что плановая экономика несколько раз в разных странах терпела неудачу, сама идея такой экономики остается привлекательной для представителей элиты, включая Джека Ма.



Есть доля истины в том, что с развитием технологий сторонники центрального планирования смогут получить больше данных и информации и их возможности анализировать эти данные значительно возрастут.



Более того, в обозримом будущем эти навыки будут и дальше развиваться.



Ма верит в то, что в будущем можно достичь плановой экономики именно из-за его компаний Taobao и Alipay, которые получили широкое распространение в секторе электронной торговли и оплаты в Китай, и, таким образом, они могут собрать огромный массив данных по потреблению.



Для Джека Ма и других "технологических социалистов" такие данные могут стать краеугольным камнем в работе плановой экономики.



Тем не менее, если рассмотреть этот вопрос более подробно, можно заметить, что эти данные ограничены:



(1) это данные, основанные на реальных сделках, заключенных в прошлом, которые не могут быть использованы для прогнозирования потребительских предпочтений в будущем;



(2) данные, которые были получены с помощью опросов, которые не могут отражать реальные предпочтения потребителей.



В любом случае, даже с новыми технологиями, те данные, которые могут получить власти, весьма ограничены.



Кроме того, те, кто считают проблему социализма проблемой информации, не понимают, что основная проблема социализма – это отсутствие цен в плановой экономике.



Роль цен в рыночной экономике уникальна, так как цены в денежном выражении являются важным инструментом экономического расчета.



Используя цены как ориентир, предприниматели могут ставить цели по прибыли, изучая различия между ценой конечного продукта и ценой производства, что в итоге помогает грамотно организовывать производство и выход на рынок.



Именно поэтому, даже если у нас есть данные, без механизма рыночных цен невозможен ни экономический расчет, ни эффективное размещение ресурсов, и в итоге плановая экономика оказывается недостижимой, полагают ряд экспертов.



Так как рациональное планирование и размещение ресурсов требуют экономического расчета. Таким расчетам необходимы цены, которые будут определяться только на рынке.



Так как плановая экономика требует государственного и коллективного контроля над ресурсами и не допускает добровольного обмена между владельцами ресурсов, поэтому она не может рационально спланировать операции в рамках современной экономической системы.



В результате даже теоретически невозможно, чтобы плановая экономика могла определять цены, необходимые для экономических расчетов.



Новые технологии могут помочь Джеку Ма оптимизировать стратегию своей компании в капиталистическом обществе.



Тем не менее в рамках современного общества плановая экономика невозможна.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548718/ Источник: Вести ← 5 сценариев греческого кризиса: новый Grexit Финансовая аналитика от Альпари: Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию → Новости net.finam.ru