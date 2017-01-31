|
Новости oilru.com
Экономика
Плановая экономика снова угрожает капитализму?
|
Реплика: Добро пожаловать в 1970-е!
Анонсы
Выставки:
Новости
00:12 · SocGen: Америке был нужен Трамп
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:59
Многие были уверены в том, что идея плановой экономики как в теории, так и на практике, давно устарела. Большинство экономистов сегодня убеждены, что плановая экономика не работает, а за последние 20 лет прошлого столетия практически все плановые экономики перешли в категорию рыночных.
Тем не менее с развитием новых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и многие другие, некоторые начинают задумываться о том, что с помощью новых технологий мы сможем добиться плановой экономики.
В своей недавней речи Джек Ма, самый известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров Alibaba Group, выразил оптимизм в отношении будущего восстановления плановой экономики.
Вот что он заявил:
"За последние 100 лет мы придерживались мнения о том, что рыночная экономика – это прекрасно, но, на мой взгляд, в следующие тридцать лет нас ждут значительные перемены, и плановая экономика будет все более актуальной. Так как у нас есть доступ к разным видам данных, мы можем найти невидимую руку рынка. ...В эпоху данных это похоже на то, что у нас есть рентгеновский аппарат и компьютерный томограф для мировой экономики, поэтому через 30 лет будет новая теория по плановой экономике".
При том, что плановая экономика несколько раз в разных странах терпела неудачу, сама идея такой экономики остается привлекательной для представителей элиты, включая Джека Ма.
Есть доля истины в том, что с развитием технологий сторонники центрального планирования смогут получить больше данных и информации и их возможности анализировать эти данные значительно возрастут.
Более того, в обозримом будущем эти навыки будут и дальше развиваться.
Ма верит в то, что в будущем можно достичь плановой экономики именно из-за его компаний Taobao и Alipay, которые получили широкое распространение в секторе электронной торговли и оплаты в Китай, и, таким образом, они могут собрать огромный массив данных по потреблению.
Для Джека Ма и других "технологических социалистов" такие данные могут стать краеугольным камнем в работе плановой экономики.
Тем не менее, если рассмотреть этот вопрос более подробно, можно заметить, что эти данные ограничены:
(1) это данные, основанные на реальных сделках, заключенных в прошлом, которые не могут быть использованы для прогнозирования потребительских предпочтений в будущем;
(2) данные, которые были получены с помощью опросов, которые не могут отражать реальные предпочтения потребителей.
В любом случае, даже с новыми технологиями, те данные, которые могут получить власти, весьма ограничены.
Кроме того, те, кто считают проблему социализма проблемой информации, не понимают, что основная проблема социализма – это отсутствие цен в плановой экономике.
Роль цен в рыночной экономике уникальна, так как цены в денежном выражении являются важным инструментом экономического расчета.
Используя цены как ориентир, предприниматели могут ставить цели по прибыли, изучая различия между ценой конечного продукта и ценой производства, что в итоге помогает грамотно организовывать производство и выход на рынок.
Именно поэтому, даже если у нас есть данные, без механизма рыночных цен невозможен ни экономический расчет, ни эффективное размещение ресурсов, и в итоге плановая экономика оказывается недостижимой, полагают ряд экспертов.
Так как рациональное планирование и размещение ресурсов требуют экономического расчета. Таким расчетам необходимы цены, которые будут определяться только на рынке.
Так как плановая экономика требует государственного и коллективного контроля над ресурсами и не допускает добровольного обмена между владельцами ресурсов, поэтому она не может рационально спланировать операции в рамках современной экономической системы.
В результате даже теоретически невозможно, чтобы плановая экономика могла определять цены, необходимые для экономических расчетов.
Новые технологии могут помочь Джеку Ма оптимизировать стратегию своей компании в капиталистическом обществе.
Тем не менее в рамках современного общества плановая экономика невозможна.