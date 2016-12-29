«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:52

Греция снова в центре внимания – и снова на грани краха. На прошлой неделе 26 января Еврогруппа не утвердила второй обзор программы реформ.



Дополнительная шумиха поднялась на волне того, что МВФ по-прежнему считает греческий долг "крайне неустойчивым", добавляя, что греческие власти должны принять дальнейшие меры, так же как европейским кредиторам необходимо повлиять на облегчение бремени задолженности.



Так восстановление летом 2015 г. неизбежно? Согласно Джованни Занни из Credit Suisse наиболее вероятный исход – дружное и быстрое принятие решения.



Однако больше никаких существенных изменений ждать не приходится.



Вот несколько сценариев для инвесторов, которые позволят оценить, когда возрастут, а когда снизятся возможные риски.



Сценарий 1. Быстрое решение (в ближайшие дни)





Греческое правительство пытается прийти к соглашению, предоставляя целый ряд мер, которые должны отвечать запросам кредиторов и убедить МВФ согласиться на продолжение участия в программе.



6 февраля пройдет ключевая встреча МВФ: если меры будут приняты, тогда до 20 февраля удастся прийти к соглашению по вопросу программы реформ.



Это также заставит уточнить среднесрочные меры по оказанию помощи (после 2018 г.), которые должны быть предоставлены Греции.



И затем анализ приемлемости уровня задолженности от МВФ и ЕЦБ должен укрепить позицию Греции и позволить ЕЦБ включить GGBS в программу количественного смягчения.



Сценарий 2. "Нам нужно больше времени" (март-апрель)





Есть фундаментальная "непримиримая троица" - МВФ, европейские кредиторы и греческое правительство.



Греция стремится к меньшему количеству реформ, большему облегчению долгового бремени и предпочла бы более низкий показатель первичного профицита.



МВФ стремится к структурным реформам, большему облегчению долгового бремени со стороны европейских кредиторов и более низкому показателю первичного профицита: первичный профицит Греции в размере 3,5% от ВВП в обозримом будущем нереален.



Европейские кредиторы сомневаются относительно реформ, в идеале хотят настолько малого облегчения долгового бремени, насколько это возможно, и предпочитают более высокий первичный профицит.



Не совсем понятно, каким образом эти разногласия могут быть сглажены за короткий период времени – для этого может потребоваться дополнительный период переговоров и разработок.



Тем не менее есть некий "политический императив", чтобы завершить переговоры до выборов во Франции и не отравлять в дальнейшем европейскую политическую ситуацию. Решение в конечном счете может быть принято в следующем месяце или в апреле, но не позднее, если разногласия окажутся не слишком жесткими.



Сценарий 3. Балансирование на грани войны (июль)





Этот сценарий будет имитировать события 2015 г., та стратегия в Греции не сработала, приведя к неопределенности и еще одному спаду в этом году.



Хотя, сейчас эта стратегия может повториться уже намеренно и в конечном итоге окажется вариантом, выбранным по умолчанию, в условиях отсутствия соглашения по сценарию 1 и 2 и на фоне выборов и событий в остальной части Европы, смещающей внимание на ситуацию в Греции.



Сценарий 4. Досрочные выборы (до лета)





Нельзя отбрасывать вариант досрочных выборов, если удастся достичь удовлетворительное соглашение в ближайшие два-три месяца.



Вполне вероятно, что большинству депутатов не понравится этот вариант, поскольку в результате досрочных выборов многие могут потерять свои места: из текущих опросов становится понятно, что предпочтение отдают правоцентристской оппозиции.



Однако это будет способ сохранить "антисистемную" роль правящей партии "СИРИЗА", которая надеется вернуться в правительство на более поздней стадии, в новом туре выборов.



С точки зрения рынка досрочные выборы, конечно, дадут отрицательный и краткосрочный эффект. Однако победа правоцентристов будет, вероятно, рассматриваться как позитивный среднесрочный результат.



Сценарий 5. Grexit? Да пожалуйста!





Представитель партии "СИРИЗА" в парламенте Греции Никос Хидакис заявил на этой неделе, что не стоит ставить табу на дебаты по поводу членства Греции в ЕС, что явно возобновляет дискуссии о членстве Греции в ЕС.



Хотя, Греции нет смысла выходить из ЕС – стране может нанести ущерб даже само обсуждение этого.



Оппозиция быстро раскритиковала Хидакиса, в парламенте эта идея явно не нашла поддержки, еще меньше поддержки она может встретить у общественности.



Хронология следующих событий





В феврале может произойти большое количество событий, которые могли бы решить эти вопросы и добиться прогресса в отношении программы реформ.



Если не в феврале, то есть несколько промежуточных дат, которые помогут придти к соглашению пусть и на более позднем этапе.



17 июля - или 20 – неудобная дата, так как Греция, также как в июле 2015 г., будет не в состоянии погасить задолженность без дополнительной поддержки в рамках программы ЕС и МВФ.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548717/ Источник: Вести ← Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии должна быть многовекторной Плановая экономика снова угрожает капитализму? → Новости net.finam.ru