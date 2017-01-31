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Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии должна быть многовекторной
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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:45 Белоруссия должна строить многовекторную внешнюю политику, но пока не все получается, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"У нас нет иной судьбы, как строить нашу внешнюю политику как многовекторную", — сказал Лукашенко на пресс-конференции.
Президент отметил, что многовекторность политики — это его "жесткая идея и требование", однако добавил, что "не все получилось с этой многовекторностью".
"Мы, находясь в эпицентре сегодня вот этого континента евразийского, так судьба сложилась. У нас нет другого пути, как развивать многовекторную политику", — подчеркнул Лукашенко.