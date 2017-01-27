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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:43
Пока Крым не вернется под контроль украинской стороны, антироссийские санкции не будут сняты, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в Совете Безопасности ООН.
По словам Хейли, Крым является частью Украины, именно поэтому введенные против компаний и физических лиц санкции Запада останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом киевским властям.
Представитель США также с сожалением отметила, что ей приходится в своем первом выступлении в ООН осуждать действия России.
"Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России", - заявила Хейли на заседании ООН по ситуации на востоке Украины.
Напомним, что Крым вернулся в состав России после референдума на полуострове, в результате которого жители региона большинством голосов решили перейти в состав РФ. За воссоединение отдали свои голоса более 95% жителей.