«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:43

Пока Крым не вернется под контроль украинской стороны, антироссийские санкции не будут сняты, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в Совете Безопасности ООН.



По словам Хейли, Крым является частью Украины, именно поэтому введенные против компаний и физических лиц санкции Запада останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом киевским властям.



Представитель США также с сожалением отметила, что ей приходится в своем первом выступлении в ООН осуждать действия России.



"Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России", - заявила Хейли на заседании ООН по ситуации на востоке Украины.



Напомним, что Крым вернулся в состав России после референдума на полуострове, в результате которого жители региона большинством голосов решили перейти в состав РФ. За воссоединение отдали свои голоса более 95% жителей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548715/ Источник: Вести ← Финансовая аналитика от Альпари: Рубль после ралли ждёт боковое движение Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии должна быть многовекторной → Новости net.finam.ru