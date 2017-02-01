«Нефть России», 03.02.17, Москва, 11:24



В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 70,75 коп. (-1,17%), до 59,42 руб., курс евро – на 81,50 коп. (-1,26%), до 63,94 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-74,07%), евро/рубль – 258,8 млн евро (+26,73%).



Центральный банк России с 3 февраля понизил официальный курс доллара США на 32,41 коп., до 59,9858 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,7307 руб., что ниже предыдущего дня на 30,15 коп.



Торги на внутреннем валютном рынке накануне открылись снижением по доллару и евро. На фоне роста цен на нефть марки Brent до $57,42 российская валюта подорожала к доллару США до $59,58, к евро – 64,44 руб.



Приятный сюрприз продавцов валюты ожидал на американской сессии, когда в СМИ появилась информация о смягчении Вашингтоном санкций в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ). США откорректировали ряд санкций в отношении ФСБ России. Об этом сообщается на сайте Минфина США.



Трейдеры восприняли эту информацию, как начало процесса улучшения отношений между США и Россией, а, следовательно, и отмены других санкций в будущем. Курс доллар/рубль рухнул до 58,56 руб., евро – до 63,02 руб. За две минуты ослабления доллара объем торгов составил $83,6 млн, за 30 минут – $367,6 млн.



После опровержения данной информации покупатели выкупили валюту с низких уровней. Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил, что американский Минфин не ослаблял санкции против ФСБ, а речь идет лишь об уточнении действия санкций. Д.Трамп отказался называть такую корректировку ослаблением антироссийских санкций, а в Кремле не стали давать оценку действиям Минфина США.



В принципе, всё логично. Зачем Вашингтону и Москве заострять внимание на факте первого ослабления антироссийских санкций после телефонных переговоров В. Путина и Д. Трампа? Стоит дождаться официальных разъяснений Госдепартамента США и Кремля.



Курс доллара восстановился с 58,56 до 59,42 руб., курс евро – 63,20 до 63,94 руб. Баррель Brent подешевел с $57,42 до $56,50.



В пятницу, 3 февраля, в центре внимания участников рынка, торгующих рублём, три события: публикация на сайте Минфина месячного плана по покупке (продаже) иностранной валюты, заседание ЦБ РФ и отчет по американскому рынку труда.



Наибольшее влияние на курс рубля окажет месячный план по покупке (продаже) иностранной валюты. Ожидается, что ЦБ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля. Решение ЦБ на рублёвые пары вообще не оказывает влияния. Отчет по американскому рынку труда важен больше для доллара и ФРС США.



После вчерашнего восстановления валют от своих минимумов 58,56 руб. за доллар США и 63,20 руб. за евро, на дневном временном периоде на свечах образовались длинные тени. Это говорит о том, что теперь поддержка сместилась на них. Несмотря на планируемые покупки валюты Центральным банком России, технический анализ указывает на дальнейшее укрепление рубля.



За последние два дня торговый диапазон составляет 1,87 руб. Рынок ожидает, что сегодня на заседании Банка России ключевая ставка останется на прежнем уровне – на уровне 10% годовых. Таким образом, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 59,12 – 59,60, по паре евро/рубль – в диапазоне 63,68 - 64,38.



Владислав Антонов, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548714/ Источник: Альпари ← Трамп запустил цепную реакцию мировой торговой войны Постпред США в ООН обозначила условия отмены санкций → Новости net.finam.ru