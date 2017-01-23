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Политика

Трамп запустил цепную реакцию мировой торговой войны

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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 08:38    
Мировые лидеры явно не намерены мириться с уколами Дональда Трампа.
 
После того как президент США заявил, что Германия и Япония стремятся выгадать наиболее благоприятные условия торговли на валютных рынках, премьер-министр Японии Синдзо Абэ присоединился к канцлеру Германии Ангеле Меркель в ее стремлении опровергнуть обвинения и выработать встречную обвинительную тактику.
 
"Трамп, намеревающийся реализовать свою программу "Америка прежде всего", хочет вступить в крупные геополитические споры с Китаем и другими странами. И общественность явно собирается этому противостоять", — отметил Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям.
 
Искры первых дней президентства Трампа вылились в рост напряженности в мировых торговых и валютных системах. Десятилетия экономических связей находятся под угрозой. Признаки того, что США отдадут предпочтение двусторонним торговым соглашениям в ущерб многосторонним сделкам, заставили мировых лидеров создать новые альянсы.
 
Трамп уже показал, как быстро может перейти от твитов к реальной политике, пытаясь поднять налоги на импортные товары из Мексики, чтобы оплатить строительство пограничной стены. Так что вряд ли кто-то рискнет несерьезно отнестись к его угрозам.
 
Абэ уже заявил парламенту — неверно говорить, что Япония девальвирует иену и он станет объяснять денежно-кредитную политику Японии Трампу в случае необходимости. У него будет возможность сделать это во время встречи с Трампом в США на следующей неделе. Трамп заявил во вторник, что Китай и Япония "играют на денежном рынке, играют на рынке девальвации, а мы сидим, как кучка дураков".
 
Меркель отвергла обвинение Питера Наварро, главы Национального совета по торговле, в том, что чрезмерное сальдо торгового баланса Германии является признаком "сильно недооцененной" валюты.
 
"Мы стремимся предъявлять на мировом рынке конкурентоспособную продукцию", — отметил Меркель, которая намерена идти на четвертый срок, будучи на посту председателя на саммите группы стран G20 в этом году.
 
По мере роста торговых барьеров появляются и новые альянсы. На прошлой неделе Меркель и премьер Китая Ли Кэцян в телефонной беседе высказались в пользу более тесных торговых связей в противовес протекционистской политике Трампа.
 
"Трамп рассуждает с позиции выигравших-проигравших. Но в международной торговле такой подход неуместен. Если он победит, ускорив при этом глобальную рецессию и уничтожив множество рабочих мест, это окажется в конечном итоге пирровой победой", — отметил Леонард.
 
Следующие международные встречи могут предоставить Трампу такую возможность. Если его администрация намерена призвать к ответу своих торговых партнеров, обвиняя их в валютном манипулировании, реальном или воображаемом, форум, где он сможет это сделать, будет встреча министров финансов и управляющих центробанков, запланированная на 17-18 марта в Германии во время саммита G20.
 
G20 подчеркивает в последние годы важность недопущения конкурентных девальваций валют, хотя участники пытались провести грань между манипуляцией и валютными последствиями политики центробанка. В кулуарах встречи G20 в Шанхае год назад беспрецедентный стимул ЦБ Японии стал источником беспокойства для других стран.
 
Игнорировать или исправить
 

Даже защищая свою политику, лидеры должны быть осторожны, чтобы не переиграть, заявил экономист Клаус Баадер из Societe Generale SA в Гонконге.
 
"Сколько раз Трамп называл Китай валютным манипулятором в первые дни президентства? Это все слова. Как и многое, что исходит от Белого дома. Слова, которые никогда не станут реальным действием", — отметил Баадер.
 
"Парадокс президента Трампа в том, что его реальная политика – финансовое стимулирование, налог для строительства стены – позитивно скажутся на долларе. И пока макроэкономические данные США будут сильны, ФРС будет проводить ужесточение, что также положительно скажется на долларе", — заявил Атанасиос Вамвакидис из Merrill Lynch.
 
"Что до нас, то мы готовы призвать к тем, кто голосовал за Brexit или за победу Трампа: "Посмотрите на перспективу – если мы хотим создавать больше рабочих мест, нельзя отталкивать всех во всем мире", — отметил Джеффри Иммельт, руководитель General Electric Co.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548709/

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Трамп запустил цепную реакцию мировой торговой войны

«Нефть России», 03.02.17, Москва, 08:38   
Мировые лидеры явно не намерены мириться с уколами Дональда Трампа.
 
После того как президент США заявил, что Германия и Япония стремятся выгадать наиболее благоприятные условия торговли на валютных рынках, премьер-министр Японии Синдзо Абэ присоединился к канцлеру Германии Ангеле Меркель в ее стремлении опровергнуть обвинения и выработать встречную обвинительную тактику.
 
"Трамп, намеревающийся реализовать свою программу "Америка прежде всего", хочет вступить в крупные геополитические споры с Китаем и другими странами. И общественность явно собирается этому противостоять", — отметил Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям.
 
Искры первых дней президентства Трампа вылились в рост напряженности в мировых торговых и валютных системах. Десятилетия экономических связей находятся под угрозой. Признаки того, что США отдадут предпочтение двусторонним торговым соглашениям в ущерб многосторонним сделкам, заставили мировых лидеров создать новые альянсы.
 
Трамп уже показал, как быстро может перейти от твитов к реальной политике, пытаясь поднять налоги на импортные товары из Мексики, чтобы оплатить строительство пограничной стены. Так что вряд ли кто-то рискнет несерьезно отнестись к его угрозам.
 
Абэ уже заявил парламенту — неверно говорить, что Япония девальвирует иену и он станет объяснять денежно-кредитную политику Японии Трампу в случае необходимости. У него будет возможность сделать это во время встречи с Трампом в США на следующей неделе. Трамп заявил во вторник, что Китай и Япония "играют на денежном рынке, играют на рынке девальвации, а мы сидим, как кучка дураков".
 
Меркель отвергла обвинение Питера Наварро, главы Национального совета по торговле, в том, что чрезмерное сальдо торгового баланса Германии является признаком "сильно недооцененной" валюты.
 
"Мы стремимся предъявлять на мировом рынке конкурентоспособную продукцию", — отметил Меркель, которая намерена идти на четвертый срок, будучи на посту председателя на саммите группы стран G20 в этом году.
 
По мере роста торговых барьеров появляются и новые альянсы. На прошлой неделе Меркель и премьер Китая Ли Кэцян в телефонной беседе высказались в пользу более тесных торговых связей в противовес протекционистской политике Трампа.
 
"Трамп рассуждает с позиции выигравших-проигравших. Но в международной торговле такой подход неуместен. Если он победит, ускорив при этом глобальную рецессию и уничтожив множество рабочих мест, это окажется в конечном итоге пирровой победой", — отметил Леонард.
 
Следующие международные встречи могут предоставить Трампу такую возможность. Если его администрация намерена призвать к ответу своих торговых партнеров, обвиняя их в валютном манипулировании, реальном или воображаемом, форум, где он сможет это сделать, будет встреча министров финансов и управляющих центробанков, запланированная на 17-18 марта в Германии во время саммита G20.
 
G20 подчеркивает в последние годы важность недопущения конкурентных девальваций валют, хотя участники пытались провести грань между манипуляцией и валютными последствиями политики центробанка. В кулуарах встречи G20 в Шанхае год назад беспрецедентный стимул ЦБ Японии стал источником беспокойства для других стран.
 
Игнорировать или исправить
 

Даже защищая свою политику, лидеры должны быть осторожны, чтобы не переиграть, заявил экономист Клаус Баадер из Societe Generale SA в Гонконге.
 
"Сколько раз Трамп называл Китай валютным манипулятором в первые дни президентства? Это все слова. Как и многое, что исходит от Белого дома. Слова, которые никогда не станут реальным действием", — отметил Баадер.
 
"Парадокс президента Трампа в том, что его реальная политика – финансовое стимулирование, налог для строительства стены – позитивно скажутся на долларе. И пока макроэкономические данные США будут сильны, ФРС будет проводить ужесточение, что также положительно скажется на долларе", — заявил Атанасиос Вамвакидис из Merrill Lynch.
 
"Что до нас, то мы готовы призвать к тем, кто голосовал за Brexit или за победу Трампа: "Посмотрите на перспективу – если мы хотим создавать больше рабочих мест, нельзя отталкивать всех во всем мире", — отметил Джеффри Иммельт, руководитель General Electric Co.
 


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