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Политика

Британия не даст Шотландии шанс на независимость

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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 08:17    
Власти Великобритании могут заблокировать второй шотландский референдум по вопросу независимости, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью BBC Radio Scotland в четверг.
 
"Нет, забудьте об этом", — заявил он, отвечая на сопротивление со стороны членов кабинета министров.
 
Они считают блефом заявление первого министра Шотландии Никола Старджен о проведении референдума, учитывая, что у Старджен по этому вопросу практически нет поддержки среди большинства шотландских избирателей.
 
Фэллон заявил, что если Старджен "постоянно призывает к уважению Шотландской национальной партии, то и она должна уважать решение Шотландии остаться в Великобритании в 2014 году и решение Великобритании выйти из ЕС. Уважение – это двусторонний процесс".
 
Во время интервью он смягчил свою позицию, вместо того, чтобы убедить правительство Старджен «забыть все это и заняться своими прямыми обязанностями».
 
"Мы не видим смысла во втором референдуме", — отметил он.
 
Старджен в отместку заявила, что Консервативная партия из страха блокирует второй референдум по вопросу независимости.
 
После прослушивания радио интервью Фэллона, она раскритиковала министра обороны за то, что он отступил от своих предыдущих замечаний.
 
Комментарии Фэллона рискуют разжечь националистическое недовольство относительно небольшого количества мандатов Консервативной партии в Шотландии, где она представлена одним депутатом из 59. Ранее на этой неделе Старджен заявила, что может принять решение о досрочном референдуме уже в следующем месяце перед тем как правительство Великобритании формально запустит статью 50 в конце марта.
 
Сделав эти заявления после того как она заставила премьер-министра Терезу Мэй признать, что Шотландия заслуживает привилегированного доступа к единому рынку, поскольку проголосовала против выхода из ЕС, Старджен заявила: "Если говорить о том, есть ли смысл выслушать Шотландию, этот период между нынешним моментом и запуском статьи 50 является абсолютно необходимым. В следующие несколько недель не удастся решить все проблемы Brexit, но если вы спросите меня, когда необходимо услышать голос Шотландии, то следующие несколько недель очень важны".
 
Повторные опросы общественного мнения показывают, что большинство шотландских избирателей не хотят быстрого проведения референдума о независимости, за выход из состава Великобритании голосует 45%, что ниже большинства, в котором нуждается Старджен.
 
Рут Дэвидсон, шотландский лидер консерваторов, чья партия является второй по величине в шотландском парламенте, изо всех сил старался подчеркнуть, что было бы немыслимо, если бы правительство Великобритании заблокировало новый референдум, при условии, что члены шотландского парламента проголосовали бы в его пользу.
 
Фэллон в результате серии визитов в Шотландию, связанных с вопросами обороны, пытался укрепить позиции Дэвидсона: "Все эти разговоры о втором референдуме отвлекают шотландский парламент от его основной работы, к которой Рут Дэвидсон и консерваторы пытаются призвать, вместо того, чтобы утопать в рассуждениях о необходимости проведения второго референдума. Они должны забыть все это и заняться тем, ради чего их и избирали – улучшить школьные стандарты, решить проблемы шотландской системы здравоохранения, укрепить шотландскую экономику, учитывая сильный рост безработицы".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548708/

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Британия не даст Шотландии шанс на независимость

«Нефть России», 03.02.17, Москва, 08:17   
Власти Великобритании могут заблокировать второй шотландский референдум по вопросу независимости, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью BBC Radio Scotland в четверг.
 
"Нет, забудьте об этом", — заявил он, отвечая на сопротивление со стороны членов кабинета министров.
 
Они считают блефом заявление первого министра Шотландии Никола Старджен о проведении референдума, учитывая, что у Старджен по этому вопросу практически нет поддержки среди большинства шотландских избирателей.
 
Фэллон заявил, что если Старджен "постоянно призывает к уважению Шотландской национальной партии, то и она должна уважать решение Шотландии остаться в Великобритании в 2014 году и решение Великобритании выйти из ЕС. Уважение – это двусторонний процесс".
 
Во время интервью он смягчил свою позицию, вместо того, чтобы убедить правительство Старджен «забыть все это и заняться своими прямыми обязанностями».
 
"Мы не видим смысла во втором референдуме", — отметил он.
 
Старджен в отместку заявила, что Консервативная партия из страха блокирует второй референдум по вопросу независимости.
 
После прослушивания радио интервью Фэллона, она раскритиковала министра обороны за то, что он отступил от своих предыдущих замечаний.
 
Комментарии Фэллона рискуют разжечь националистическое недовольство относительно небольшого количества мандатов Консервативной партии в Шотландии, где она представлена одним депутатом из 59. Ранее на этой неделе Старджен заявила, что может принять решение о досрочном референдуме уже в следующем месяце перед тем как правительство Великобритании формально запустит статью 50 в конце марта.
 
Сделав эти заявления после того как она заставила премьер-министра Терезу Мэй признать, что Шотландия заслуживает привилегированного доступа к единому рынку, поскольку проголосовала против выхода из ЕС, Старджен заявила: "Если говорить о том, есть ли смысл выслушать Шотландию, этот период между нынешним моментом и запуском статьи 50 является абсолютно необходимым. В следующие несколько недель не удастся решить все проблемы Brexit, но если вы спросите меня, когда необходимо услышать голос Шотландии, то следующие несколько недель очень важны".
 
Повторные опросы общественного мнения показывают, что большинство шотландских избирателей не хотят быстрого проведения референдума о независимости, за выход из состава Великобритании голосует 45%, что ниже большинства, в котором нуждается Старджен.
 
Рут Дэвидсон, шотландский лидер консерваторов, чья партия является второй по величине в шотландском парламенте, изо всех сил старался подчеркнуть, что было бы немыслимо, если бы правительство Великобритании заблокировало новый референдум, при условии, что члены шотландского парламента проголосовали бы в его пользу.
 
Фэллон в результате серии визитов в Шотландию, связанных с вопросами обороны, пытался укрепить позиции Дэвидсона: "Все эти разговоры о втором референдуме отвлекают шотландский парламент от его основной работы, к которой Рут Дэвидсон и консерваторы пытаются призвать, вместо того, чтобы утопать в рассуждениях о необходимости проведения второго референдума. Они должны забыть все это и заняться тем, ради чего их и избирали – улучшить школьные стандарты, решить проблемы шотландской системы здравоохранения, укрепить шотландскую экономику, учитывая сильный рост безработицы".

 


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