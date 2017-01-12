«Нефть России», 03.02.17, Москва, 00:23

Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию "Газпрома", говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.



На место бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева выдвинута кандидатура министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.



Остальные члены действующего совета директоров "Газпрома" вошли в список кандидатов в новый совет: глава совета Виктор Зубков, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, ректор российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа и зампред правления компании Виталий Маркелов, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.



Улюкаев вошел в состав совета директоров "Газпрома" в конце июня прошлого года.



В середине ноября Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов и помещен под домашний арест. Президент России Владимир Путин тогда же освободил Улюкаева от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия.

В список кандидатов в ревизионную комиссию вошли заместитель начальника департамента "Газпрома" Вадим Бикулов, директора департаментов Минэнерго РФ Александр Гладков и Татьяна Фисенко, первый заместитель руководителя аппарата правления "Газпрома" Маргарита Миронова, заместитель руководителя аппарата правления "Газпрома" Юрий Носов, начальник департамента "Газпрома" Карен Оганян, заместитель начальника отдела управления Росимущества А. Петрова, заместитель директора департамента Минфина РФ Сергей Платонов, директор департамента Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

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