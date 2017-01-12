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00:12 · SocGen: Америке был нужен Трамп
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«Нефть России», 03.02.17, Москва, 00:12
Президент США Дональд Трамп может оказаться именно тем, кто сейчас нужен больше всего, отметил стратег Societe Generale Альберт Эдвардс.
"Администрация Дональда может оказаться неолиберальным кошмаром, но, отбросив в сторону ряд его противоречивых заявлений об иммиграции, многие из его рассуждений о ситуации в экономике имеют смысл", — заявил он.
В частности, Эдвардс является поклонником двух идей Трампа: дерегулирование бизнеса США и обвинение Германии в валютном манипулировании.
Недавно Эдвардс заявил, что Германия была "одним из самых крупных валютных манипуляторов в мире", повторив мысли одного из главных торговых советников Трампа - Питера Наварро. Последний во вторник заявил, что Германия "сильно ослабила" евро, чтобы получить преимущество над остальными странами ЕС и США.
"Это не новая проблема, и она уже всплывала на поверхность несколько раз в последние годы. Но если Министерство финансов США и Еврокомиссия лишь ворчали, но не сделали абсолютно ничего, администрация Трампа будет действовать – и действовать довольно агрессивно", — заявил Эдвардс.
Стратег заметил также, что, считая себя "довольно либеральным", он полагает, что дерегулирование имеет ключевое значение для экономической устойчивости.
Это не исключает для правительства возможности большого количества расходов в государственном секторе, более благоприятные условия регулирования в стране могут оказать большее влияние на экономический рост и рост производительности труда, чем простой налог и расходы, отметил Эдвардс.
"В США низкие налоги и низкие расходы, которые задушили корпоративный сектор. Это означает, что основная борьба ляжет на плечи небольших компаний, которые традиционно являются двигателем в процессе создания рабочих мест", — заявил стратег.
Эдвардс считает, что Трамп имеет возможности, для того чтобы провести дерегулирование и способствовать корпоративному и экономическому росту.
В понедельник Трамп подписал правительственное распоряжение, согласно которому после введения каждого нового правила регулирования необходимо отменить два предыдущих. И хотя здесь не учитывается размер правил или их влияние, Трамп дал понять, что серьезно относится к предвыборным обещаниям относительно дерегуляции.
Эдвардс отметил, что США среди прочих стран занимают "респектабельное" восьмое место по "легкости ведения бизнеса" согласно рейтингу Всемирного банка. Однако он добавил, что в основном эти оценки основаны на способности компаний "получить кредит" и "умении справиться с неплатежеспособностью". Однако это далеко не все факторы, которые имеют отношение в вопросу регулирования бизнеса.
"В остальных категориях рейтинга ситуация с бизнесом США довольно ужасна. И если бы на вещи смотрели реалистично, США занимали бы непритязательное 37-е место. Так что у Дональда будет много работы", — отметил он.