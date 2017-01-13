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Российские компании

Визит с продолжением: ФАС готовит для бизнеса новые штрафные санкции

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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 20:17    
ФАС ужесточит наказание для компаний, которые препятствуют проверкам. Антимонопольная служба готова накладывать на такие фирмы оборотный штраф — 1% от годовой выручки. Сейчас предприниматели могут легко закрыть дверь перед проверяющими. Максимальный штраф за отказ пустить инспекцию — 10 тыс. руб. ФАС хочет устранить лазейку, которой активно пользовался бизнес, отметил руководитель антимонопольной практики компании «ФБК Право» Сергей Ермоленко.
 
«Практика «рейдов на рассвете» в последние годы набирает обороты, поскольку антимонопольная служба очень активно стала бороться с антиконкурентными соглашениями. Именно для этой категории нарушений «рейды на рассвете» являются наиболее действенным механизмом, потому что позволяют найти какие-то документы, хранящиеся внутри компании, которые внешнего объективного проявления могут не иметь, — пояснил он. — Конечно, компании стараются свою кухню лишний раз не показывать, независимо от того, есть ли у них какие-то нарушения. Ситуации, когда сотрудника ФАС не пускали на порог, довольно распространены».
 
Какие риски для бизнеса несет оборотный штраф за сопротивление проверкам? Ужесточение санкций, в первую очередь, ударит по небольшим компаниям, уверен член совета московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов.
 
«Мы понимаем, что крупных госкомпаний и корпораций это вряд ли коснется. Для исполнения этой драконовской, я бы сказал, меры придется как-то воздействовать на малый и средний бизнес. У крупных компаний работают серьезные юридические службы, и поэтому им легко отбиться от этих мер, — подчеркнул он. — У малого и среднего бизнеса и так сейчас высокие издержки, поэтому ходить в суды, пытаться кому-то что-то доказать им будет стоить гораздо дороже. Кроме того, самим проверяющим проще наказать слабого, чем сильного».
 
Борьба за повышение конкуренции оправданна, но действия ФАС должны быть более аккуратными и четко проработанными. Так считает сопредседатель организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.
 
«Инициатива ФАС нормальная, цивилизованная, но дьявол кроется в деталях. Очень большое количество проверок службы касается малого и среднего бизнеса. Для них введение уже оборотного штрафа может оказаться фактически смертельным. Я бы ввел все-таки определенные ранжиры для того, чтобы понимать, с какого объема штрафы начинают действовать, — заметил он. — Кроме того, что считать противодействием ФАС? Кто-то так интерпретирует ситуацию, когда люди просто ушли «в поля», на работу».
 
Законопроект об ужесточении санкций за отказ компании от проверки пока разрабатывается. Новое наказание уже назвали «штрафом Lenovo». Именно к этой компании ФАС пришла с неожиданным рейдом в конце прошлого года. После того, как инспекторы столкнулись с сопротивлением, в антимонопольной службе заговорили о новых оборотных штрафах.
 
Юлия КошкинаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548704/

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Визит с продолжением: ФАС готовит для бизнеса новые штрафные санкции

«Нефть России», 02.02.17, Москва, 20:17   
ФАС ужесточит наказание для компаний, которые препятствуют проверкам. Антимонопольная служба готова накладывать на такие фирмы оборотный штраф — 1% от годовой выручки. Сейчас предприниматели могут легко закрыть дверь перед проверяющими. Максимальный штраф за отказ пустить инспекцию — 10 тыс. руб. ФАС хочет устранить лазейку, которой активно пользовался бизнес, отметил руководитель антимонопольной практики компании «ФБК Право» Сергей Ермоленко.
 
«Практика «рейдов на рассвете» в последние годы набирает обороты, поскольку антимонопольная служба очень активно стала бороться с антиконкурентными соглашениями. Именно для этой категории нарушений «рейды на рассвете» являются наиболее действенным механизмом, потому что позволяют найти какие-то документы, хранящиеся внутри компании, которые внешнего объективного проявления могут не иметь, — пояснил он. — Конечно, компании стараются свою кухню лишний раз не показывать, независимо от того, есть ли у них какие-то нарушения. Ситуации, когда сотрудника ФАС не пускали на порог, довольно распространены».
 
Какие риски для бизнеса несет оборотный штраф за сопротивление проверкам? Ужесточение санкций, в первую очередь, ударит по небольшим компаниям, уверен член совета московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов.
 
«Мы понимаем, что крупных госкомпаний и корпораций это вряд ли коснется. Для исполнения этой драконовской, я бы сказал, меры придется как-то воздействовать на малый и средний бизнес. У крупных компаний работают серьезные юридические службы, и поэтому им легко отбиться от этих мер, — подчеркнул он. — У малого и среднего бизнеса и так сейчас высокие издержки, поэтому ходить в суды, пытаться кому-то что-то доказать им будет стоить гораздо дороже. Кроме того, самим проверяющим проще наказать слабого, чем сильного».
 
Борьба за повышение конкуренции оправданна, но действия ФАС должны быть более аккуратными и четко проработанными. Так считает сопредседатель организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.
 
«Инициатива ФАС нормальная, цивилизованная, но дьявол кроется в деталях. Очень большое количество проверок службы касается малого и среднего бизнеса. Для них введение уже оборотного штрафа может оказаться фактически смертельным. Я бы ввел все-таки определенные ранжиры для того, чтобы понимать, с какого объема штрафы начинают действовать, — заметил он. — Кроме того, что считать противодействием ФАС? Кто-то так интерпретирует ситуацию, когда люди просто ушли «в поля», на работу».
 
Законопроект об ужесточении санкций за отказ компании от проверки пока разрабатывается. Новое наказание уже назвали «штрафом Lenovo». Именно к этой компании ФАС пришла с неожиданным рейдом в конце прошлого года. После того, как инспекторы столкнулись с сопротивлением, в антимонопольной службе заговорили о новых оборотных штрафах.
 
Юлия Кошкина
 


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