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Путин: РФ и Венгрия расширят сотрудничество в ТЭК
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 20:04
Россия и Венгрия будут расширять сотрудничество в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В частности, договорились наращивать совместную работу в сфере энергетики", - сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Россия строит энергоблоки на АЭС "Пакш", может помочь в строительстве отвлетвления от "Турецкого потока".
"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину", - заявил Путин.
"Турецкий поток" нас интересует, мы в нем с удовольствием примем участие. Если будет такая возможность, мы ею воспользуемся, - заявил Орбан. -
И газоснабжение с северного направления тоже в наших интересах, если из других источников мы не получим газ".
"Венгрия построила свои мощности в направлении Хорватии и Румынии, откуда мы могли бы получить дополнительные источники. Но ни Хорватия, ни Румыния, ни, если хотите, Европейский союз со своей стороны не построили этих мощностей, чтобы мы могли делать реверсные поставки и также получали оттуда. С южной стороны Венгрия находится в заблокированной ситуации", - отметил Орбан.