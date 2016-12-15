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Сотрудничество

Путин: РФ и Венгрия расширят сотрудничество в ТЭК

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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 20:04    
Россия и Венгрия будут расширять сотрудничество в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
"В частности, договорились наращивать совместную работу в сфере энергетики", - сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
 
Россия строит энергоблоки на АЭС "Пакш", может помочь в строительстве отвлетвления от "Турецкого потока".
 
"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину", - заявил Путин.
 
"Турецкий поток" нас интересует, мы в нем с удовольствием примем участие. Если будет такая возможность, мы ею воспользуемся, - заявил Орбан. -
И газоснабжение с северного направления тоже в наших интересах, если из других источников мы не получим газ".
 

"Венгрия построила свои мощности в направлении Хорватии и Румынии, откуда мы могли бы получить дополнительные источники. Но ни Хорватия, ни Румыния, ни, если хотите, Европейский союз со своей стороны не построили этих мощностей, чтобы мы могли делать реверсные поставки и также получали оттуда. С южной стороны Венгрия находится в заблокированной ситуации", - отметил Орбан.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548703/

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Путин: РФ и Венгрия расширят сотрудничество в ТЭК

«Нефть России», 02.02.17, Москва, 20:04   
Россия и Венгрия будут расширять сотрудничество в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
"В частности, договорились наращивать совместную работу в сфере энергетики", - сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
 
Россия строит энергоблоки на АЭС "Пакш", может помочь в строительстве отвлетвления от "Турецкого потока".
 
"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину", - заявил Путин.
 
"Турецкий поток" нас интересует, мы в нем с удовольствием примем участие. Если будет такая возможность, мы ею воспользуемся, - заявил Орбан. -
И газоснабжение с северного направления тоже в наших интересах, если из других источников мы не получим газ".
 

"Венгрия построила свои мощности в направлении Хорватии и Румынии, откуда мы могли бы получить дополнительные источники. Но ни Хорватия, ни Румыния, ни, если хотите, Европейский союз со своей стороны не построили этих мощностей, чтобы мы могли делать реверсные поставки и также получали оттуда. С южной стороны Венгрия находится в заблокированной ситуации", - отметил Орбан.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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