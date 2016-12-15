«Нефть России», 02.02.17, Москва, 20:04

Россия и Венгрия будут расширять сотрудничество в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.



"В частности, договорились наращивать совместную работу в сфере энергетики", - сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Россия строит энергоблоки на АЭС "Пакш", может помочь в строительстве отвлетвления от "Турецкого потока".



"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину", - заявил Путин.



"Турецкий поток" нас интересует, мы в нем с удовольствием примем участие. Если будет такая возможность, мы ею воспользуемся, - заявил Орбан. -

И газоснабжение с северного направления тоже в наших интересах, если из других источников мы не получим газ".





"Венгрия построила свои мощности в направлении Хорватии и Румынии, откуда мы могли бы получить дополнительные источники. Но ни Хорватия, ни Румыния, ни, если хотите, Европейский союз со своей стороны не построили этих мощностей, чтобы мы могли делать реверсные поставки и также получали оттуда. С южной стороны Венгрия находится в заблокированной ситуации", - отметил Орбан.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548703/ Источник: Вести ← Финансовая аналитика от Альпари: Доллар все ближе к поддержке на 59,30 руб. Визит с продолжением: ФАС готовит для бизнеса новые штрафные санкции → Новости net.finam.ru