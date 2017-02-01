«Нефть России», 02.02.17, Москва, 19:50

Российские биржевые индексы в четверг проторговались разнонаправлено. Индекс ММВБ остается в диапазоне 2200-2245 пунктов, но постепенно сползает все ниже: ключевые голубые фишки корректируются в цене, а одними бумагами металлургов бенчмарк не поднять. Для рублевого индикатора среднесрочный торговый диапазон остается тем же, коридор движения на пятницу составляет 2195-2230 пунктов. Поддержка стоит на 2190 пунктах, сопротивление находится значительно выше, в области 2250 пунктов.



Рубль в четверг следует за нефтью и дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США все ближе к значимой поддержке на 59,30 руб., откуда дорога откроется к 59,05 руб. Утром еще не было заметно следов присутствия Минфина, но ко второй половине дня кто-то из институциональных игроков все-таки вышел на площадку. Это могут быть и хедж-фонды. Предположительно, только завтра ведомство сообщит о времени и лимитах покупок валюты, по крайней мере, об этом говорят в кулуарах биржи. Завтра же пройдет очередное заседание ЦБ РФ, которое, скорее всего, оставит все на прежних местах, а значит, рубль сохранит нейтралитет.



Вероятный торговый диапазон для американской валюты на пятницу составляет 59,10-60,15 руб., для евро – 64-65 руб.



Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

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