|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Финансовая аналитика от Альпари: Доллар все ближе к поддержке на 59,30 руб.
|
Реплика: Добро пожаловать в 1970-е!
Анонсы
Выставки:
Новости
00:12 · SocGen: Америке был нужен Трамп
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 02.02.17, Москва, 19:50
Российские биржевые индексы в четверг проторговались разнонаправлено. Индекс ММВБ остается в диапазоне 2200-2245 пунктов, но постепенно сползает все ниже: ключевые голубые фишки корректируются в цене, а одними бумагами металлургов бенчмарк не поднять. Для рублевого индикатора среднесрочный торговый диапазон остается тем же, коридор движения на пятницу составляет 2195-2230 пунктов. Поддержка стоит на 2190 пунктах, сопротивление находится значительно выше, в области 2250 пунктов.
Рубль в четверг следует за нефтью и дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США все ближе к значимой поддержке на 59,30 руб., откуда дорога откроется к 59,05 руб. Утром еще не было заметно следов присутствия Минфина, но ко второй половине дня кто-то из институциональных игроков все-таки вышел на площадку. Это могут быть и хедж-фонды. Предположительно, только завтра ведомство сообщит о времени и лимитах покупок валюты, по крайней мере, об этом говорят в кулуарах биржи. Завтра же пройдет очередное заседание ЦБ РФ, которое, скорее всего, оставит все на прежних местах, а значит, рубль сохранит нейтралитет.
Вероятный торговый диапазон для американской валюты на пятницу составляет 59,10-60,15 руб., для евро – 64-65 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари