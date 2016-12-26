«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:02

Англо-голландская компания Royal Dutch Shell PLC в четверг сообщила о снижении прибыли на 8% в 2016 г. до самого низкого уровня более чем за 10 лет.



Shell заявила, что ее прибыль за 2016 г. на основе текущей стоимости расходов на поставку - показателя, аналогичного чистой прибыли в отчетах американских нефтяных компаний, - снизилась с $3,8 млрд годом ранее до $3,5 млрд. Прибыль компании за IV квартал упала на 44% до $1 млрд.



Данные отражают довольно тяжелый год, когда цены на нефть оставались под понижающим давлением, а компания совершила крупное приобретение своего конкурента - компании BG Group.



Объявление финансовых результатов Shell на данный момент является последним среди крупнейших нефтяных компаний. Chevron сообщила о второй подряд квартальной прибыли на прошлой неделе, но результаты разочаровывали инвесторов.



Exxon Mobil объявила о снижении чистой прибыли за IV квартал на 40% после списания стоимости активов в США более чем на $2 млрд.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548701/ Источник: Вести ← Bloomberg: 10 самых богатых людей России в 2017 году Финансовая аналитика от Альпари: Доллар все ближе к поддержке на 59,30 руб. → Новости net.finam.ru