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Прибыль Shell в 2016 году снизилась на 8%
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:02
Англо-голландская компания Royal Dutch Shell PLC в четверг сообщила о снижении прибыли на 8% в 2016 г. до самого низкого уровня более чем за 10 лет.
Shell заявила, что ее прибыль за 2016 г. на основе текущей стоимости расходов на поставку - показателя, аналогичного чистой прибыли в отчетах американских нефтяных компаний, - снизилась с $3,8 млрд годом ранее до $3,5 млрд. Прибыль компании за IV квартал упала на 44% до $1 млрд.
Данные отражают довольно тяжелый год, когда цены на нефть оставались под понижающим давлением, а компания совершила крупное приобретение своего конкурента - компании BG Group.
Объявление финансовых результатов Shell на данный момент является последним среди крупнейших нефтяных компаний. Chevron сообщила о второй подряд квартальной прибыли на прошлой неделе, но результаты разочаровывали инвесторов.
Exxon Mobil объявила о снижении чистой прибыли за IV квартал на 40% после списания стоимости активов в США более чем на $2 млрд.