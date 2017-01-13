«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:30 Совокупный капитал 18 российских долларовых миллиардеров увеличился на $7,9 млрд за первый месяц 2017 г. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).



Согласно рейтингу по итогам января из 18 российских миллиардеров свое состояние увеличили 16.



В частности, совладелец "РусАла" Олег Дерипаска разбогател на $1,7 млрд, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников - на $1,1 млрд, а глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - на $941,5 млн.



Кроме того, в плюсе оказались Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Герман Хан, Геннадий Тимченко, Алексей Кузмичев, Вагит Алекперов и Леонид Михельсон.



Вместе с тем состояние основного акционера "Магнита" Сергея Галицкого и генерального директора "Норникеля" Владимира Потанина уменьшилось на $549 млн и $153,6 млн соответственно.



Ниже представлен рейтинг топ-10 самых богатых людей России согласно данным Bloomberg Billionaires Index.



1. Алексей Мордашов



Состояние: $17,4 млрд



Изменение состояния за год: +$437,5 млн



Место в общем рейтинге: 44



Мордашов - российский предприниматель и управленец, председатель совета директоров ПАО "Северсталь", генеральный директор ЗАО "Севергрупп", председатель совета директоров ОАО "Силовые машины", член совета директоров Nord Gold N.V. и председатель совета директоров ЗАО "Свеза".



Мордашов входит в попечительские советы Большого театра, Третьяковской галереи, Валаамского монастыря и национальной шахматной федерации. Он бегло говорит на немецком, интересуется поэзией, искусством и зимними видами спорта.



2. Леонид Михельсон



Состояние: $17,3 млрд



Изменение состояния за год: +$9,1 млн



Место в общем рейтинге: 46



Михельсон - российский предприниматель, председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО "НОВАТЭК", председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур".



Михельсон увлеченно коллекционирует предметы искусства и спонсирует выставки в России и США.



3. Владимир Потанин



Состояние: $16,5 млрд



Изменение состояния за год: -$153,6 млн



Место в общем рейтинге: 51



Потанин - владелец и президент управляющей компании "Интеррос", одной из крупнейших в России (владеет пакетами акций ГМК "Норильский никель", группы "ПрофЭстейт", холдинга "ПрофМедиа" и компании "Роза Хутор"), генеральный директор ГМК "Норильский никель", председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.



При поддержке государства миллиардер стал крупнейшим частным инвестором зимней Олимпиады в Сочи: он построил горнолыжный курорт "Роза Хутор".



4. Виктор Вексельберг



Состояние: $14,9 млрд



Изменение состояния за год: +$697,7 млн



Место в общем рейтинге: 61



Вексельберг - российский предприниматель, управленец, президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова".



В 2014 г. предприниматель также приобрел Octo Telematics, итальянского производителя софта для страховщиков. У Вексельберга есть 6,2%-я доля в банке Bank of Cyprus.



Среди главных активов — доли в промышленных группах Oerlikon и Sulzer.



5. Владимир Лисин



Состояние: $14,1 млрд



Изменение состояния за год: +$941,5 млн



Место в общем рейтинге: 68



Владимир Лисин сделал состояние на стали и грузоперевозках. Он начинал карьеру электрослесарем в объединении "Южкузбассуголь".



Он стал партнером в компании Trans-World Group, которая за несколько лет выросла в ведущего российского экспортера алюминия и стали.



Лисин к тому времени накопил богатый опыт в управлении металлургическим производством, так что при разделе активов в 2000 г. закономерно получил в собственность гиганта отрасли – Новолипецкий металлургический комбинат.



Миллиардер также контролирует логистический холдинг UCL, который владеет "Первой грузовой компанией". Его самое известное увлечение за пределами бизнеса – стрельба: Лисин построил крупнейший в Европе стрелковый комплекс "Лисья нора" в Подмосковье.



6. Алишер Усманов



Состояние: $13,8 млрд



Изменение состояния за год: +$875 млн



Место в общем рейтинге: 70



Алишер Усманов управляет одной из самых разветвленных бизнес-империй в стране.



Среди его активов — металлургический холдинг "Металлоинвест", второй по величине мобильный оператор России "МегаФон" и издательский дом "Коммерсантъ".



В 2014 г. миллиардер продал 12% управляющего холдинга USM Holdings своим давним младшим деловым партнерам и ключевым топ-менеджерам. В 2013 г. он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.



Один из ранних инвесторов Facebook, три года назад бизнесмен распродал все акции соцсети и сосредоточился на китайских активах: у него есть доля в интернет-ритейлере Alibaba, $500 млн Усманов вложил в производителя смартфонов Xiaomi.



Миллиардер также является совладельцем лондонского футбольного клуба Arsenal.



7. Михаил Фридман



Состояние: $13,6 млрд



Изменение состояния за год: +$317,1 млн



Место в общем рейтинге: 72



Фридман - совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", член наблюдательного совета VimpelCom Ltd., член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.



8. Андрей Мельниченко



Состояние: $12,2 млрд



Изменение состояния за год: +$898,5 млн



Место в общем рейтинге: 84



Андрей Мельниченко является председателем советов директоров компаний СУЭК и СГК, членом совета директоров и председателем комитета по стратегии компании "Еврохим".



Среди активов Андрея Мельниченко:



• ОАО "Еврохим" — крупнейший в России и один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Бенефициарная доля Андрея Мельниченко в ОАО "Еврохим" — 90%.



• ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" — крупнейшая в России и одна из ведущих угольных компаний мира. Бенефициарная доля Андрея Мельниченко в ОАО "СУЭК" — 92,2%.



• ООО "Сибирская генерирующая компания" — ведущая электроэнергетическая компания Сибири. Бенефициарная доля Андрея Мельниченко в ООО "СГК" — 92,2%.



9. Вагит Алекперов



Состояние: $12 млрд



Изменение состояния за год: +$48,6 млн



Место в общем рейтинге: 89



Вагит Алекперов возглавляет "ЛУКойл", крупнейшего независимого производителя нефти в России, который занимается разведкой месторождения "Западная Курна-2" в Ираке, одного из самых перспективных в мире.



Алекперов не считается ближайшим соратником Владимира Путина, однако это не спасло "ЛУКойл" от американских санкций: ограничения против компании были введены в сентябре 2014 г.



Алекперов – автор книги "Нефть России: прошлое, настоящее и будущее" и основатель фонда региональных социальных программ "Наше будущее", который активно поддерживает социальное предпринимательство.



10. Геннадий Тимченко



Состояние: $11,7 млрд



Изменение состояния за год: +$183,6 млн



Место в общем рейтинге: 95



Сооснователь Gunvor Group, одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров, Геннадий Тимченко продал 43% долей компании еще одному ее создателю - Торбьорну Торнквисту - в марте 2014 г., за день до того, как попал в американский санкционный список: по мнению властей США, миллиардер входит в ближний круг Владимира Путина.



В 2015 г. он продолжил распродажу активов, включая доли в строительных компаниях "СК Мост" и АРКС и страховом холдинге "Согаз". Активы Тимченко сегодня — это доли в нефтехимическом холдинге "Сибур", железнодорожном операторе "Трансойл" и строительной группе "Стройтрансгаз".

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