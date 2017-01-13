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Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире в 2016 году
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:20
Американские компании занимают первые пять мест в рейтинге самых дорогих брендом в мире, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance. При этом на первую позицию вышла интернет-компания Google, стоимость бренда которой увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла $109,47 млрд.
Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до $107,141 млрд, в результате чего он опустился на второе место в рейтинге. На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в $106,396 млрд (рост на 53%). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до $87,016 млрд, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% - до $76,265 млрд.
На шестой строке находится первая неамериканская компания - южнокорейский производитель электроники Samsung ($66,219 млрд, рост на 13%). Далее вновь следуют представители американского бизнеса Verizon ($65,875 млрд), Walmart ($62,211 млрд) и Facebook ($61,998 млрд). Крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) замыкает десятку лидеров с показателем $47,832 млрд.
Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW. Германский автоконцерн находится на 17-й позиции против 15-й в 2015 году, стоимость его бренда оценивается в $37,124 млрд. Среди российских компаний Сбербанк поднялся в прошлом году на 156-е место с 200-го годом ранее, в то время как "Газпром" опустился на 344-ю строчку с 302-й позиции, "ЛУКОЙЛ" - на 375-е место с 229-го.