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В Shell заявили, что инвестиции в "Северный поток - 2" не являются стратегически важными
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:13
Нефтегазовая компания Shell, являющаяся партнером "Газпрома" в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", готова инвестировать в проект при условии, что он послужит обеспечению газовой безопасности Европы. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил финансовый директор компании Саймон Хенри.
"У нас хорошие отношения с "Газпромом". "Северный поток - 2" - это интересный крупный проект, мы поддерживаем связь с "Газпромом" на его счет. Как мы смотрим на это: инвестиции в "Северный поток - 2", очевидно, не являются стратегически важными для Shell. Мы рассмотрим возможность участия, если будет понимание, что этого будет требовать газовая безопасность Европы", - сказал он, отвечая на вопрос об участии в проекте.
Ранее в четверг, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, глава Shell Бен ван Берден отметил, что компания готова расширить свою деятельность в России в случае снятия санкций.
Как заявлял председатель правления "Газпрома" Александр Медведев, партнеры проекта (Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall) продолжают переговоры по выбору модели финансирования "Северного потока - 2". Пока все склоняются к тому, что это будет долговое финансирование.
По информации СМИ, компании рассматривают схему, при которой "Газпром" может выпустить конвертируемые облигации, и первым инвестором в ценные бумаги станет OMV. Таким образом, западные партнеры "Газпрома" практически выступят в качестве кредиторов и со временем смогут обменять облигации на акции. Никто из участников проекта эту информацию не подтверждал.
В январе "Газпром" раскрыл планы по инвестициям в свои газопроводные проекты в 2017 году. В частности, компания намерена направить 110,67 млрд рублей на строительство "Северного потока - 2".
Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
Капитальные затраты в проект оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.