«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:06 Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до $1 трлн.



"Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 млрд до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5% мирового ВВП", - заявил в четверг замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2017".



Он отметил, что "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно". Мурашов напомнил, что в конце прошлого года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры.



Документом "предусмотрено дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры", - сказал Мурашов.



По его словам, "бизнес должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино". "Различными террористическими и экстремистскими организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия на эти объекты", - сказал представитель ФСБ.



Он отметил, что нанесение ущерба критической информационной инфраструктуры может привести к катастрофическим последствиям. "Стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал Мурашов ("Интерфакс").Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548697/ Источник: Вести ← Правительство РФ утвердило план приватизации госактивов на 2017-2019 гг. В Shell заявили, что инвестиции в "Северный поток - 2" не являются стратегически важными → Новости net.finam.ru