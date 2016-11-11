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ФСБ: мир потерял от атак хакеров $1 трлн
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:06 Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до $1 трлн.
"Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 млрд до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5% мирового ВВП", - заявил в четверг замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2017".
Он отметил, что "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно". Мурашов напомнил, что в конце прошлого года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры.
Документом "предусмотрено дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры", - сказал Мурашов.
По его словам, "бизнес должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино". "Различными террористическими и экстремистскими организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия на эти объекты", - сказал представитель ФСБ.
Он отметил, что нанесение ущерба критической информационной инфраструктуры может привести к катастрофическим последствиям. "Стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал Мурашов ("Интерфакс").