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Криминал

ФСБ: мир потерял от атак хакеров $1 трлн

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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:06    Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до $1 трлн.
 
"Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 млрд до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5% мирового ВВП", - заявил в четверг замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2017".
 
Он отметил, что "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно". Мурашов напомнил, что в конце прошлого года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры.
 
Документом "предусмотрено дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры", - сказал Мурашов.
 
По его словам, "бизнес должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино". "Различными террористическими и экстремистскими организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия на эти объекты", - сказал представитель ФСБ.
 
Он отметил, что нанесение ущерба критической информационной инфраструктуры может привести к катастрофическим последствиям. "Стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал Мурашов ("Интерфакс").Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548697/

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ФСБ: мир потерял от атак хакеров $1 трлн

«Нефть России», 02.02.17, Москва, 17:06   Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до $1 трлн.
 
"Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 млрд до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5% мирового ВВП", - заявил в четверг замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2017".
 
Он отметил, что "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно". Мурашов напомнил, что в конце прошлого года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры.
 
Документом "предусмотрено дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры", - сказал Мурашов.
 
По его словам, "бизнес должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино". "Различными террористическими и экстремистскими организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия на эти объекты", - сказал представитель ФСБ.
 
Он отметил, что нанесение ущерба критической информационной инфраструктуры может привести к катастрофическим последствиям. "Стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал Мурашов ("Интерфакс").
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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