«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:59

Правительство РФ утвердило программу приватизации государственных активов на 2017-2019 годы, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Приняли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



Как рассказал журналистам знакомый с итогами заседания источник, правительство в четверг обсуждало, в частности, вопросы приватизации ВТБ, РЖД, "Почты России" и других крупных активов.



"РЖД, там определенные акции, они разные, разговор шел о ВТБ, потом о "Почте России". Но для этого надо принять соответствующий закон", - сказал он.



Второй источник подтвердил эту информацию, добавив, что дополнительных заседаний правительства по приватизации не планируется, но дискуссии по формату приватизации продолжатся.



"Дополнительного заседания правительства не будет. Просто работа, обсуждение никогда не заканчиваются, они продолжатся... Естественно, остаются вопросы в отношении привилегированных акций РЖД, в отношении ряда других компаний. Надо продолжать работу над преобразованием "Почты России". Дискуссия всегда будет продолжаться, в том числе по крупным активам", - сообщил источник.



План приватизации министерства и ведомства согласовывали в течение последних месяцев. В конце января министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что его ведомство внесло в правительство свои предложения по плану приватизации госактивов на 2017-2019 годы. Ранее он говорил, что первым в списке на приватизацию в 2017 году стоит "Совкомфлот". Также в плане на 2017-2019 годы - госпакеты Новороссийского морского торгового порта (НМТП), ВТБ и еще 8% акций алмазодобывающей компании "Алроса".



Как отмечал глава Росимущества Дмитрий Пристансков, для приватизации в 2017 году уже были согласованы пакеты акций ВТБ (10,9%) и "Совкомфлота" (25% минус 1 акция). Также сообщалось, что в плане приватизации на 2017 год одобрен пакет акций государства в НМТП (20%).





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