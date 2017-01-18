«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:53

Глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключает, что сокращение нефтедобычи в России будет происходить ускоренными темпами, но отмечает, что все зависит от планов компаний.



ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.



"Мы рассчитываем, что те планы, которые компании изначально представляли — что они будут выполняться. Это самый базовый момент. Возможно, что они будут и более ускоренными темпами. Это зависит в первую очередь от самих компаний, от той политики инвестиционной, от того, как они себе спланировали первое полугодие", — сказал Новак журналистам.



"Мы будем мониторить, и наша задача — условно говоря, раньше ставили цель перед собой ускоренными темпами выйти на сокращение, которое у нас в рамках соглашения прописано — 300 тысяч баррелей в сутки. Мы планировали изначально по данным компаний выйти на эту цифру к концу апреля. То есть динамику будем отслеживать, как это будет происходить. Сейчас в среднем за январь месяц общий объем сокращения составил 117 тысяч баррелей в сутки", — добавил он.



"Посмотрим, как будут сейчас развиваться события. Но мы с оптимизмом смотрим и мы привержены тому, чтобы соглашение выполнялось", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли сокращение добычи нефти РФ в феврале больше январского, или останется на том же уровне.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548695/ Источник: РИА «Новости» ← ЦБ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля Правительство РФ утвердило план приватизации госактивов на 2017-2019 гг. → Новости net.finam.ru