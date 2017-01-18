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Новак не исключил, что Россия сократит нефтедобычу ускоренными темпами
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:53
Глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключает, что сокращение нефтедобычи в России будет происходить ускоренными темпами, но отмечает, что все зависит от планов компаний.
ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
"Мы рассчитываем, что те планы, которые компании изначально представляли — что они будут выполняться. Это самый базовый момент. Возможно, что они будут и более ускоренными темпами. Это зависит в первую очередь от самих компаний, от той политики инвестиционной, от того, как они себе спланировали первое полугодие", — сказал Новак журналистам.
"Мы будем мониторить, и наша задача — условно говоря, раньше ставили цель перед собой ускоренными темпами выйти на сокращение, которое у нас в рамках соглашения прописано — 300 тысяч баррелей в сутки. Мы планировали изначально по данным компаний выйти на эту цифру к концу апреля. То есть динамику будем отслеживать, как это будет происходить. Сейчас в среднем за январь месяц общий объем сокращения составил 117 тысяч баррелей в сутки", — добавил он.
"Посмотрим, как будут сейчас развиваться события. Но мы с оптимизмом смотрим и мы привержены тому, чтобы соглашение выполнялось", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли сокращение добычи нефти РФ в феврале больше январского, или останется на том же уровне.