|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
ЦБ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля
|
Реплика: Добро пожаловать в 1970-е!
Анонсы
Выставки:
Новости
00:12 · SocGen: Америке был нужен Трамп
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:46 Банк России намерен начать покупку валюты для нужд министерства финансов 7 февраля, сообщает "Рейтер" со ссылкой на источник в Минфине и источник, близкий к ЦБ РФ.
Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив о неделе тишины накануне заседания совета директоров, которое пройдет в пятницу. Представитель Минфина пока не ответил на просьбу агентства о комментарии.
Как сообщали "Вести.Экономика", с февраля Банк России по просьбе Минфина начнет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель. В случае падения цен ниже этой отметки ЦБ будет продавать валюту.
Ранее ЦБ заявил, что проведение Минфином операций на валютном рынке с февраля не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 г.
Дневной объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке рассчитывается как частное от деления объема операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за текущий месяц и количества торговых дней в период с пятого торгового дня текущего месяца до четвертого (включительно) торгового дня следующего месяца. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня, говорилось в сообщении Минфина от 25 января.