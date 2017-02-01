«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:46 Банк России намерен начать покупку валюты для нужд министерства финансов 7 февраля, сообщает "Рейтер" со ссылкой на источник в Минфине и источник, близкий к ЦБ РФ.



Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив о неделе тишины накануне заседания совета директоров, которое пройдет в пятницу. Представитель Минфина пока не ответил на просьбу агентства о комментарии.



Как сообщали "Вести.Экономика", с февраля Банк России по просьбе Минфина начнет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель. В случае падения цен ниже этой отметки ЦБ будет продавать валюту.



Ранее ЦБ заявил, что проведение Минфином операций на валютном рынке с февраля не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 г.



Дневной объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке рассчитывается как частное от деления объема операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за текущий месяц и количества торговых дней в период с пятого торгового дня текущего месяца до четвертого (включительно) торгового дня следующего месяца. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня, говорилось в сообщении Минфина от 25 января.

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