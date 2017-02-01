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Инвестиции, финансы

ЦБ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля

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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:46    Банк России намерен начать покупку валюты для нужд министерства финансов 7 февраля, сообщает "Рейтер" со ссылкой на источник в Минфине и источник, близкий к ЦБ РФ.
 
Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив о неделе тишины накануне заседания совета директоров, которое пройдет в пятницу. Представитель Минфина пока не ответил на просьбу агентства о комментарии.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", с февраля Банк России по просьбе Минфина начнет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель. В случае падения цен ниже этой отметки ЦБ будет продавать валюту.
 
Ранее ЦБ заявил, что проведение Минфином операций на валютном рынке с февраля не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 г.
 
Дневной объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке рассчитывается как частное от деления объема операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за текущий месяц и количества торговых дней в период с пятого торгового дня текущего месяца до четвертого (включительно) торгового дня следующего месяца. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня, говорилось в сообщении Минфина от 25 января.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548694/

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ЦБ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля

«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:46   Банк России намерен начать покупку валюты для нужд министерства финансов 7 февраля, сообщает "Рейтер" со ссылкой на источник в Минфине и источник, близкий к ЦБ РФ.
 
Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив о неделе тишины накануне заседания совета директоров, которое пройдет в пятницу. Представитель Минфина пока не ответил на просьбу агентства о комментарии.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", с февраля Банк России по просьбе Минфина начнет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель. В случае падения цен ниже этой отметки ЦБ будет продавать валюту.
 
Ранее ЦБ заявил, что проведение Минфином операций на валютном рынке с февраля не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 г.
 
Дневной объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке рассчитывается как частное от деления объема операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за текущий месяц и количества торговых дней в период с пятого торгового дня текущего месяца до четвертого (включительно) торгового дня следующего месяца. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня, говорилось в сообщении Минфина от 25 января.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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