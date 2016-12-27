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Положительное сальдо российской внешней торговли в декабре снизилось 18,6%
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«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:40
Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре 2016 года снизилось до 9,2 миллиарда долларов, сообщается в мониторинге внешней торговли Минэкономразвития.
Как сообщается на сайте ЦБ, профицит внешней торговли РФ в декабре 2015 года составлял 11,3 миллиарда долларов, таким образом, в декабре положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось на 18,6% в годовом выражении.
"Положительное сальдо торгового баланса в декабре снизилось до $9,2 миллиарда. По итогам 2016 года торговый баланс сократился до $87,8 миллиарда", — говорится в мониторинге.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, сообщал ранее Банк России. За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года.