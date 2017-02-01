«Нефть России», 02.02.17, Москва, 16:33

Накануне состоялось первое в текущем году заседание Федеральной резервной системы США. По его итогам регулятор принял решение сохранить базовую ставку без изменений в целевом диапазоне 0,5-0,75%. Отметим, что, по заявлениям главы ФРС США Джанет Йеллен, в текущем году планируется увеличить базовую ставку до уровня в 1,5%. Данное повышение должно пройти в три этапа. И хотя решений на прошедшем заседании принято не было, очень важным остается тон и риторика заявлений представителей ФРС.



В ключевых тезисах говорилось о том, что текущее положение дел в экономике США характеризуется рядом положительных тенденций. Отмечается, что экономическая активность продолжает повышаться умеренными темпами. Это явление сопровождается ростом количества рабочих мест, что, соответственно, способствует общему улучшению на рынке труда США. Основные показатели безработицы остаются на низких уровнях, сопровождаясь небольшими отклонениями. В документе отмечено, что в экономике США есть положительная динамика индикаторов деловых и потребительских настроений. Также говорится о том, что уровень краткосрочных рисков для экономики остается достаточно сбалансированным.



Среди всех приведенных комментариев основное внимание стоит уделить заявлениям по поводу инфляции и состояния рынка труда. ФРС оценивает инфляционные ожидания на стабильном уровне, однако этот уровень пока не достиг целевой отметки в 2%. Ключевой можно считать информацию относительно того, что ФРС при принятии решения о повышении ставок будет в первую очередь опираться на принципы максимальной занятости на рынке труда, а также на достижение целевого уровня по инфляции в 2%.



В опубликованном заявлении не содержится определенных сроков повышения ставок. Коммюнике характеризуется достаточно спокойной риторикой и отсутствием четких формулировок. Вероятно, в текущей ситуации ФРС до марта будет оценивать воздействие последнего повышения ставок, состоявшегося в декабре 2016 года. Дополнительным фактором неопределенности для экономики являются действия президента Дональда Трампа и новая налогово-бюджетная политика Белого дома. Для дальнейших шагов регулятору необходимо оценить степень влияния действий Трампа, а также эффект от декабрьского изменения ставки, который проявляется не сразу. Для того чтобы деньги влились в экономику нужен определенный временной лаг. Большинство экономистов считает, что следующее повышение ставки стоит ожидать только в июне, но на рынке также присутствует мнение, что решение может быть принято уже в марте.



Максим Романчук, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/548692/ Источник: Альпари ← Трамп - "темная лошадка" для рынка нефти Положительное сальдо российской внешней торговли в декабре снизилось 18,6% → Новости net.finam.ru