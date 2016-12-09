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Ющенко назвал Достоевского представителем "украинской цивилизации"

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«Нефть России», 28.12.16, Москва, 00:23    
Бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал Репина, Чайковского и Достоевского выдающимися деятелям украинской национальной культуры.
 

В ходе своего выступления экс-президент заявил, что украинская "уникальная цивилизация" подарила миру множество шедевров, первым из которых Ющенко считает Трипольскую археологическую культуру, относящуюся к 5 тысячелетию до н.э.
 
Затем экс-президент отметил, что каждой стране важно иметь "свой национальный Лувр", в который, по мнению президента, следовало бы поместить полотна Репина.
 
"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", — заявил Ющенко.
 
При этом "російська мова", по мнению политика, также является частью украинской культуры и вне нее не имеет какой-либо ценности.
 
Подобные заявления не раз звучали со стороны представителей украинской общественности. Так, заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив, проанализировав квартеты Бетховена, выяснил, что в их основе лежат украинские народные мелодии, а доктор исторических наук Виктор Белый смутил украинских журналистов своим утверждением, что Украина "со второго тысячелетия до нашей эры" была житницей всего мира "наряду с Египтом".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547629/

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Ющенко назвал Достоевского представителем "украинской цивилизации"

«Нефть России», 28.12.16, Москва, 00:23   
Бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал Репина, Чайковского и Достоевского выдающимися деятелям украинской национальной культуры.
 

В ходе своего выступления экс-президент заявил, что украинская "уникальная цивилизация" подарила миру множество шедевров, первым из которых Ющенко считает Трипольскую археологическую культуру, относящуюся к 5 тысячелетию до н.э.
 
Затем экс-президент отметил, что каждой стране важно иметь "свой национальный Лувр", в который, по мнению президента, следовало бы поместить полотна Репина.
 
"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", — заявил Ющенко.
 
При этом "російська мова", по мнению политика, также является частью украинской культуры и вне нее не имеет какой-либо ценности.
 
Подобные заявления не раз звучали со стороны представителей украинской общественности. Так, заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив, проанализировав квартеты Бетховена, выяснил, что в их основе лежат украинские народные мелодии, а доктор исторических наук Виктор Белый смутил украинских журналистов своим утверждением, что Украина "со второго тысячелетия до нашей эры" была житницей всего мира "наряду с Египтом".
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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