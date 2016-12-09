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«Нефть России», 28.12.16, Москва, 00:23
Бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал Репина, Чайковского и Достоевского выдающимися деятелям украинской национальной культуры.
В ходе своего выступления экс-президент заявил, что украинская "уникальная цивилизация" подарила миру множество шедевров, первым из которых Ющенко считает Трипольскую археологическую культуру, относящуюся к 5 тысячелетию до н.э.
Затем экс-президент отметил, что каждой стране важно иметь "свой национальный Лувр", в который, по мнению президента, следовало бы поместить полотна Репина.
"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", — заявил Ющенко.
При этом "російська мова", по мнению политика, также является частью украинской культуры и вне нее не имеет какой-либо ценности.
Подобные заявления не раз звучали со стороны представителей украинской общественности. Так, заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив, проанализировав квартеты Бетховена, выяснил, что в их основе лежат украинские народные мелодии, а доктор исторических наук Виктор Белый смутил украинских журналистов своим утверждением, что Украина "со второго тысячелетия до нашей эры" была житницей всего мира "наряду с Египтом".