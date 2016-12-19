|
Новости oilru.com
Газпром
Структура "Газпрома" выкупит допэмиссию Газпромбанка почти за 60 млрд руб.
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:57
Совет директоров Газпромбанка одобрил допэмиссию 95,24 млн обыкновенных акций в пользу АО "Газпром газораспределение". Цена размещения составит 630 руб. за одну ценную бумагу, следует из материалов банка.
Таким образом, структура "Газпрома" заплатит за акции почти 60 млрд руб.
При этом уставный капитал банка будет увеличен на 4,76 млрд руб., что соответствует номинальной стоимости размещаемых акций.
По данным на сайте Газпромбанка, сейчас уставный капитал кредитной организации составляет 190,23 млрд руб. Основным акционером банка является НПФ "Газфонд" - ему принадлежат 49,64% обыкновенных акций. "Газпром" владеет еще 35,54% обыкновенных акций банка, Внешэкономбанк - 10,19%, ООО "Новфинтех" - 4,59%.