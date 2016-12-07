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Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:50
Следствие провело допросы очевидцев катастрофы Ту-154, упавшего в Черное море, опрошен человек, снявший момент падения самолета, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - сказала Петренко.
Она добавила, что также изъяты образцы топлива заправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования, а также назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз.
"Произведен детальный осмотр местности от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна, выполнен подомовой и поквартирный обход с целью установления свидетелей произошедшего", - сказала представитель следствия.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.