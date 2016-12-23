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"Роснефть" стала победителем аукционов на Ай-Яунский и Назымский участки недр в ХМАО - Донской
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:43
"Роснефть" одержала победу в конкурсе на Ай-Яунский и Назымский участки недр в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"Итоговый разовый платеж по Назымскому участку составил 4,85 млрд руб. В конкурсе на Ай-Яунский участок "Роснефть" стала единственным участником, получив права по стартовой цене 2,193 млрд руб.", - сказал Донской.
Как сообщалось, технико-экономические предложения на Ай- Яунский участок недр поступили только от "Роснефти", на Назымский участок также претендовал "Западно-Сибирский инвестиционный консорциум" (совместное предприятия Российского фонда прямых инвестиций, "Газпром нефти", Газпромбанка и арабского фонда Mubadala). Лицензии на оба участка будут предоставлены сроком на 25 лет.
Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые ресурсы нефти на участке составляют по категории С1 4,499 млн тонн, С2 - 53,445 млн тонн. Запасы Ай-Яунского участка по категории С1 оценивались в 4,5 млн тонн, С2 - 33,2 млн тонн, прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1 находятся на отметке 6,3 млн тонн, Д1 - 9,9 млн тонн, Д2 - 0,2 млн тонн.