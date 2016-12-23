«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:35

Украина рассчитывает в следующем году продолжить переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Мыкольская.



Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает завершить переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году.



"По переговорам по ЗСТ с Турцией мы находимся в стадии рабочих контактов с переговорной командой Турции для того, чтобы все же согласовать формат следующего раунда переговоров и понять, на какой формат готова идти Турция… Надеемся на то, что мы все же выйдем на формат следующего раунда переговоров, который, я надеюсь, также состоится в следующем году", — сказала Мыкольская на пресс-конференции во вторник.



В конце октября президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых договорились активизировать переговоры о зоне свободной торговли.



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