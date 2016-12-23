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"Газпром нефть" может рассмотреть предложения о консорциуме для аукциона на Эргинское месторождение
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23:27 · "Газпром нефть" может рассмотреть предложения о консорциуме для аукциона на Эргинское месторождение
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:27
"Газпром нефть" готова к созданию консорциума для участия в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Это месторождение, по сути, одно с той частью Приобки (Приобское месторождение - прим. ред.), которую мы разрабатываем. Мы лучше всех понимаем геологию, мы считаем, что были бы там наиболее эффективными разработчиками. Возможное партнерство мы пока не обсуждаем ни с кем. По Эргинскому мы готовы обсуждать предложения различных компаний о создании партнерства - это возможно, - и российских в том числе", - сказал он.
Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщал журналистам, что аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в 2016 году объявлен не будет, как это планировалось ранее. Это предусмотрено распоряжением правительства, в которое, по словам Донского, будут внесены изменения в связи с переносом сроков.
Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".